L-au dat afară pentru un meci de fotbal. Acum firma trebuie să-i plătească 12 salarii

Povestea angajatului concediat vine din Italia. Bărbatul de 50 de ani avea o funcție de conducere într-o firmă metalurgică.

Diagnosticat cu scleroză multiplă, acesta era în concediu medical. Firma a angajat un detectiv care l-a prins, însă, jucând fotbal.

Mario a reușit să întoarcă situația în favoarea sa. A demonstrat că fusese sfătuit să nu se izoleze în casă.

Compania nu știa însă situația medicală completă a angajatului. Pe lângă scleroza multiplă, Mario suferă de anxietate, iar diagnosticul îi agravase starea.

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