Pensionarii, folosiți ca pioni politici

Investigația ZdG, desfășurată timp de trei luni sub acoperire și publicată la finalul anului trecut, a arătat cum pensionarii din Moldova sunt manipulați și folosiți pentru a susține activitățile politice ale lui Ilan Șor. Aceștia erau racolați și controlați pentru a participa la proteste, acțiuni politice și campanii electorale favorabile oligarhului.

Organizatorii din cadrul blocului „Victorie”, care coordonau implicarea cetățenilor, obțineau beneficii financiare semnificative, în timp ce pensionarii primeau recompense simbolice, adesea diminuate de comisioane sau taxe neoficiale. Astfel, persoanele vulnerabile erau exploatate sistematic pentru câștiguri politice și materiale.

Presiune psihologică și manipulare subtilă

Ancheta dezvăluie că participanții erau supuși unei presiuni psihologice constante, fiind instruiți să respecte directivele organizatorilor și să promoveze mesaje politice specifice.

Mulți dintre pensionarii implicați nu înțelegeau pe deplin scopul acțiunilor lor sau consecințele acestora asupra procesului democratic, ceea ce subliniază caracterul manipulator și exploatator al operațiunii.

Bani din Rusia pentru finanțarea activităților politice

Autoritățile moldovene au descoperit că mai mulți membri ai organizațiilor teritoriale ale partidelor afiliate lui Șor, care operează din Moscova, primeau bani lunar din conturi deschise la banca „Promsviazbank”, sancționată internațional pentru sprijinirea armatei ruse în conflictul din Ucraina.

Prin aplicația „PSB”, membrii organizațiilor primeau sume în ruble rusești, care erau convertite ulterior în valută pentru finanțarea activităților politice și a mitei electorale. Transferurile variau între 10.000 și 155.000 de ruble (aproximativ 100–1.500 de euro). Activistii primeau doar jumătate din sumă, restul fiind reținut de președinții birourilor teritoriale ca recompensă pentru gestionarea și extragerea fondurilor.

Percheziții și măsuri legale recente

Săptămâna trecută, autoritățile moldovene au efectuat zeci de percheziții la sediile organizațiilor teritoriale afiliate lui Șor pentru a investiga tranzacțiile ilegale și implicarea în schemele de finanțare. Descinderile au confirmat amploarea manipulării pensionarilor și utilizarea sistematică a fondurilor provenite din surse obscure pentru consolidarea puterii politice a oligarhului.

Impact asupra procesului democratic

Investigația ZdG și acțiunile autorităților arată cum exploatarea persoanelor vulnerabile și metodele ilegale de finanțare subminează procesul democratic în Republica Moldova. Pensionarii, folosiți ca pioni politici, și fondurile provenite din conturi sancționate în Rusia ridică semne de întrebare serioase asupra integrității și legalității activităților politice ale lui Ilan Șor și ale organizațiilor sale.