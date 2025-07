Incendiile de vegetație din Marsilia: Peste 100 de răniți si sute de locuitori evacuați

Incendiul, care a izbucnit în apropierea localității Les Pennes-Mirabeau, s-a extins cu o viteză alarmantă de 1.2 kilometri pe minut, potrivit primarului orașului Marsilia, Benoît Payan. Până marți seara, autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat decese, însă peste 100 de persoane au fost rănite, inclusiv nouă pompieri.

Cel puțin 400 de persoane au fost evacuate din locuințe, printre care și 71 de rezidenți ai unui cămin de bătrâni din Pennes-Mirabeau. Autoritățile au cerut populației să nu iasă din case și să evite deplasările, pentru a menține drumurile libere pentru echipele de intervenție.

🔴FRANCE 🇨🇵| A massive forest #fire that has already burned over 30 ha in Pennes-Mirabeau is threatening the city of #Marseille where it is being pushed back by strong winds. Nearly 200 firefighters are on site battling the flames while an alert is warning people to take shelter. pic.twitter.com/UHYAwK5x8a

— Nanana365 (@nanana365media) July 8, 2025