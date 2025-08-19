Prima pagină » Știri externe » Sánchez: Incendiile arată că Spania trebuie să se pregătească mai bine pentru crizele climatice

Sánchez: Incendiile arată că Spania trebuie să se pregătească mai bine pentru crizele climatice

Premierul Spaniei a avertizat marți, în timpul unei vizite în Extremadura, că incendiile devastatoare care au distrus peste 370.000 de hectare și au ucis patru persoane confirmă agravarea urgenței climatice și necesitatea unui pact național, dincolo de rivalitățile politice.
Rareș Mustață
19 aug. 2025, 17:09, Politic

Conform The Guardian, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că incendiile de vegetație care continuă să facă ravagii în nord-vestul țării reprezintă o dovadă clară a faptului că urgența climatică se înrăutățește și lovește din ce în ce mai puternic Peninsula Iberică.

Într-o vizită efectuată marți în sud-vestul regiunii Extremadura, el a subliniat că, deși valul de căldură record, ce a durat 16 zile, s-a încheiat, pompierii se confruntă în continuare cu „ore dificile” în lupta cu flăcările.

„Trebuie să ne pregătim și să fim mai bine echipați pentru a atenua efectele acestor crize climatice atunci când apar. Urgența climatică devine mai gravă și mai frecventă în fiecare an, iar efectele sale se accelerează”, a spus Sánchez, adăugând că cetățenii afectați cer o abordare „sustenabilă și neideologică”, care să nu depindă de ciclurile politice de patru ani.

Premierul a amintit că anul trecut, Spania a fost lovită de inundații devastatoare în regiunea Valencia, un alt semn că schimbările climatice afectează țara din ce în ce mai dur.

El a promis că la începutul lunii septembrie va prezenta un plan național și a cerut transformarea politicilor climatice în politici de stat obligatorii pentru toate instituțiile și guvernele viitoare.