Sánchez: Incendiile arată că Spania trebuie să se pregătească mai bine pentru crizele climatice

Conform The Guardian, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că incendiile de vegetație care continuă să facă ravagii în nord-vestul țării reprezintă o dovadă clară a faptului că urgența climatică se înrăutățește și lovește din ce în ce mai puternic Peninsula Iberică.

Într-o vizită efectuată marți în sud-vestul regiunii Extremadura, el a subliniat că, deși valul de căldură record, ce a durat 16 zile, s-a încheiat, pompierii se confruntă în continuare cu „ore dificile” în lupta cu flăcările.

„Trebuie să ne pregătim și să fim mai bine echipați pentru a atenua efectele acestor crize climatice atunci când apar. Urgența climatică devine mai gravă și mai frecventă în fiecare an, iar efectele sale se accelerează”, a spus Sánchez, adăugând că cetățenii afectați cer o abordare „sustenabilă și neideologică”, care să nu depindă de ciclurile politice de patru ani.

Premierul a amintit că anul trecut, Spania a fost lovită de inundații devastatoare în regiunea Valencia, un alt semn că schimbările climatice afectează țara din ce în ce mai dur.

El a promis că la începutul lunii septembrie va prezenta un plan național și a cerut transformarea politicilor climatice în politici de stat obligatorii pentru toate instituțiile și guvernele viitoare.