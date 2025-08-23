Iranul a purtat discuții cu țările europene privind programul său nuclear

Apelul telefonic al ministrului de externe Abbas Araghchi a avut loc în contextul în care cele trei țări au amenințat că vor invoca clauza „snapback” din acordul nuclear cu Iranul din 2015 până la sfârșitul lunii, care permite oricărei părți să reimpună sancțiuni dacă constată că Iranul nu respectă cerințele, cum ar fi monitorizarea internațională a programului său nuclear.

Preocuparea europenilor cu privire la programul iranian, care îmbogățea uraniu până la niveluri apropiate de cele utilizate în arme înainte ca războiul de 12 zile dintre Iran și Israel din iunie să ducă la bombardarea instalațiilor sale atomice, a crescut odată cu întreruperea de către Teheran a oricărei cooperări cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică în urma conflictului. Acest lucru a lăsat comunitatea internațională și mai „oarbă” în ceea ce privește programul Iranului, precum și starea stocului său de uraniu îmbogățit la 60% puritate, un pas tehnic scurt până la nivelul de 90% necesar pentru fabricarea armelor.

Iranul insistă că programul nuclear este pașnic

Iranul a insistat mult timp că programul său este pașnic, deși este singura națiune fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la acest nivel. SUA, AIEA și alții afirmă că Iranul a avut un program de arme nucleare până în 2003.

După apel, o declarație publicată în numele lui Araghchi prin Telegram a afirmat că acesta a criticat „calificările legale și morale” ale țărilor de a amenința cu reinstituirea sancțiunilor, dar a insistat că negocierile vor continua

„Republica Islamică Iran, la fel cum acționează cu autoritate în scopul autoapărării, nu a abandonat niciodată calea diplomației și este pregătită pentru orice soluție diplomatică care garantează drepturile și interesele poporului iranian”, se arată în declarație.

O nouă discuție, săptămâna viitoare

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a confirmat pe platforma socială X că discuțiile au avut loc și a spus că o altă rundă de discuții va avea loc săptămâna viitoare.

„Tocmai am efectuat un apel important către omologul nostru iranian cu privire la programul nuclear și sancțiunile împotriva Iranului pe care ne pregătim să le reaplicăm”, a spus el. „Timpul se scurge.”

Acest lucru a fost repetat de ministrul britanic de externe David Lammy și de diplomatul șef al Uniunii Europene, Kaja Kallas. Ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat că „timpul este foarte scurt”.

„Iranul trebuie să se angajeze în mod substanțial pentru a evita activarea snapback-ului”, a scris el pe X. „Am fost clari că nu vom lăsa snapback-ul sancțiunilor să expire, cu excepția cazului în care există un acord verificabil și durabil”.