Germania: Primărița orașului Herdecke, înjunghiată de propria fiică de 17 ani

Incidentul s-a petrecut în fața casei primarului din micul oraș din landul Renania de Nord-Westfalia.

Stalzer a suferit răni grave la abdomen și la spate, conform TG24.

Confirmarea autorului a venit direct de la Stalzer, care în prezent nu mai este în pericol de moarte. Primarul, care inițial nu a dorit să comenteze incidentul, a indicat ulterior că fiica sa este autoarea atacului.

În momentul înjunghierii, în casă se aflau ambii copii ai primarului: fiul de 14 ani și fiica de 17 ani. Băiatul a fost reținut și dus de poliția germană pentru audieri.

Procuratura a exclus de la început „un atac extern”, motivul domestic fiind considerat „cert”.

Anchetatorii încearcă acum să clarifice ce a declanșat disputa violentă și ce rol a avut fiul adolescent în incident.

Ines Stalzer este primarul nou ales al orașului Herdecke din Renania de Nord-Westfalia.