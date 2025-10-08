Parlamentul Germaniei a respins legea care facilita dobândirea cetățeniei

Măsura a făcut posibilă solicitarea naturalizării după trei ani, în loc de cinci, pentru persoanele care au demonstrat că s-au integrat deosebit de bine. Proiectul de lege fusese introdus de guvernul anterior, condus de social-democrații (SPD), care sperau că acest lucru va atrage mai mulți lucrători străini către locuri de muncă în industrie.

Însă cancelarul Friedrich Merz, care a venit la putere în mai cu o coaliție condusă de creștin-democrații de centru-dreapta, se angajase să anuleze proiectul de lege în numele combaterii imigrației ilegale.

Cu puțin timp înainte de votul parlamentar, ministrul de Interne Alexander Dobrindt a indicat că guvernul intenționează să transmită un „semnal clar ”. „Pașaportul german va fi emis ca recunoaștere a integrării reușite și nu ca stimulent pentru imigrația ilegală ”, a spus el.

Coaliția lui Merz a adoptat o linie dură în ceea ce privește imigrația, urmărind să combată popularitatea crescândă a partidului de extremă dreapta AfD, care a ocupat locul al doilea în alegerile parlamentare din februarie. Opinia față de imigrație s-a întărit în ultimii ani în Germania, în special în regiunile în care criticii consideră că aceasta pune presiune pe serviciile publice.

Un total de 450 de parlamentari au votat pentru respingerea proiectului de lege, inclusiv cei din partea SPD și AfD, comparativ cu 134 care au votat în favoarea acestuia. SPD, partenerul minoritar din coaliția domnului Merz, și-a justificat poziția prin faptul că procedura accelerată de naturalizare a fost rareori utilizată.

Noul guvern a păstrat însă elemente cheie ale agendei de imigrare a coaliției anterioare. A redus în mod semnificativ numărul minim de ani după care un migrant poate solicita naturalizarea de la opt la cinci și a autorizat dubla cetățenie în majoritatea cazurilor.