Comisia Europeana cere României şi Franţei să transpună corect normele UE privind siguranţa infrastructurii rutiere

Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabileşte măsuri menite să ia în considerare siguranţa utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, biciclişti şi motociclişti) în toate procedurile de siguranţă rutieră, de la evaluarea iniţială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecţiile periodice ale infrastructurii construite.

Franţa nu a transpus în totalitate aceste dispoziţii. În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase secţiuni de infrastructură identificate în cadrul evaluării siguranţei rutiere la nivelul întregii reţele, prin inspecţii aprofundate şi măsuri corective planificate; de asemenea, directiva impune acordarea unei atenţii speciale lizibilităţii şi detectabilităţii semnelor şi marcajelor rutiere de către şoferii umani şi sistemele de asistenţă automată.

România nu a transpus încă în mod corect aceste dispoziţii.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Franţei şi României, care au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie.

În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.