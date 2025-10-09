Palatul Elysee a făcut anunțul: Macron va numi un nou premier al Franței până vineri seara

Președintele francez Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru până vineri seara, a anunțat Palatul Élysée.

Într-un interviu pentru postul de televiziune France 2, premierul demisionar Sebastien Lecornu a confirmat faptul că s-a întâlnit cu Macron miercuri pentru a-i prezenta rezultatul ultimei runde de consultări. Discuțiile au avut loc în urma solicitării președintelui ca acesta să continue negocierile cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Lecornu a exclus revenirea sa în funcția de prim-ministru în timpul interviului și a cerut un guvern „complet deconectat de ambițiile prezidențiale pentru 2027”, notează Euronews.

Premierul demisionar a respins speculațiile privind organizarea de noi alegeri parlamentare, subliniind că „există o majoritate absolută în Adunarea Națională care se opune dizolvării”, întrucât „210 deputați doresc o platformă de stabilitate”.

„Nu este momentul să schimbăm președintele”, a mai spus Lecornu, care a invocat instabilitatea globală și rolul diplomatic al Franței ca motive suplimentare pentru menținerea stabilității la vârf.

Pe de altă parte, Édouard Philippe – unul din foștii miniștri ai Franței – i-au cerut lui Macron să demisioneze, iar partidele extremiste din țară vor alegeri anticipate.

Sebastien Lecornu a demisionat luni din funcția de prim-ministru, la nici o zi de la momentul anunțului noii echipe de guvernare. El a avut cel mai scurt mandat de prim-ministru din istoria modernă a Franței, care a durat doar 27 de zile.