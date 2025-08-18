Incendiile din Spania: Încă 500 de pompieri mobilizați în lupta cu flăcările

Decizia de a suplimenta cei peste 1.400 de soldați deja mobilizați pentru combaterea incendiilor forestiere a fost luată în contextul în care autoritățile se luptă să stăpânească incendiile forestiere, în special în regiunea Galicia din nord-vestul țării, și așteaptă sosirea întăririlor promise din partea altor țări europene.

Pompierii se luptă cu 12 incendii majore în Galicia, toate în apropierea orașului Ourense, a declarat șeful guvernului regional galician, Alfonso Rueda, într-o conferință de presă alături de Sánchez.

„Locuințele sunt încă în pericol, așa că am instituit restricții de circulație și efectuăm evacuări”, a spus Rueda. Galicia se luptă cu flăcările care se răspândesc de mai bine de o săptămână.

Temperaturile în Spania ar putea ajunge la 45 de grade Celsius în unele zone, potrivit agenției națională de meteorologie spaniolă AEMET. Sâmbătă, temperatura maximă a fost de 44,7 °C în orașul Cordoba din sudul țării, a precizat agenția.

„Duminică, când se așteaptă temperaturi extrem de ridicate, pericolul de incendii forestiere este extrem în cea mai mare parte a țării”, a declarat AEMET pe platforma socială X.

Incendiile și efectele încălzirii globale

Incendiile din Spania din acest an au distrus 158.000 de hectare (390.000 acri), potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere al Uniunii Europene. Aceasta este o suprafață aproximativ egală cu cea a zonei metropolitane a Londrei.

Europa s-a încălzit de două ori mai repede decât media globală din anii 1980, potrivit Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al UE. Oamenii de știință spun că schimbările climatice agravează frecvența și intensitatea căldurii și a secetei în anumite părți ale Europei, făcând regiunea mai vulnerabilă la incendii.

Spania aștepta sosirea a două avioane olandeze pentru stingerea incendiilor, care urmau să se alăture aeronavelor din Franța și Italia care deja ajutau autoritățile spaniole în cadrul unui acord european de cooperare.

Pompieri din alte țări sunt, de asemenea, așteptați să sosească în regiune în zilele următoare, a declarat Virginia Barcones, șefa Agenției de Protecție Civilă din Spania, pentru postul public de televiziune RTVE.

Operatorul feroviar național Renfe a anunțat că a suspendat serviciile de trenuri de mare viteză Madrid-Galicia programate pentru duminică din cauza incendiilor.

Autoritățile galiciene au sfătuit populația să poarte măști de protecție și să limiteze timpul petrecut în aer liber pentru a evita inhalarea fumului și a cenușii.