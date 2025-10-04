Incidentul de la aeroportul din Munchen: Un raport secret al poliției germane spune că dronele erau militare

Un raport clasificat al poliției germane, obținut de ziarul Bild, menționează că dronele responsabile de perturbarea de pe aeroportul din München erau drone militare de recunoaștere, sugerând că nu erau drone care puteau fi achiziționate de pe piață, notează The Telegraph.

Dronele au fost observate puțin înainte de ora 23:00, vineri seara, iar poliția a transmis pentru AFP că două patrule au confirmat simultan prezența acestora lângă pistele nord și sud.

„Dronele s-au întors imediat și au dispărut, astfel încât nu au putut fi identificate”, a transmis poliția.

Un alt incident cu drone a avut loc și la aeroportul din Frankfurt în timpul nopții. Un bărbat croat în vârstă de 41 de ani a fost arestat, relevă sursa citată.

Primul incident s-a produs în cursul zilei de joi, când poliția a semnalat prezența unor drone în zone apropiate de aeroport, inclusiv în orașele Freising și Erding.

Zboruri suspendate, mii de pasageri afectați

Autoritățile germane anchetează, de asemenea, implicarea Rusiei într-un roi de drone care au fost văzute spionând o centrală electrică, un spital și un șantier naval militar în nordul țării, eveniment produs la sfârșitul lunii septembrie.

Aeroportul din München, unul dintre cele mai mari din Germania, a fost nevoit să suspende zborurile joi și vineri seara, iar măsura a afectat cel puțin 6.500 de pasageri.

Acest incident se alătură celorlalte produse în ultimele săptămâni. Drone rusești au fost doborâte în luna septembrie în Polonia, după ce au intrat în spațiul aerian al țării. De asemenea, 3 avioane militare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei, în timp ce câteva zile mai târziu, o dronă rusească a intrat, timp de 50 de minute, și în spațiul aerian al României.