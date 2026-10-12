Indicele global al sărăciei a crescut pentru prima dată de la crearea sa. 1,2 miliarde de oameni, afectați

Indicele global al sărăciei multidimensionale a crescut pentru prima dată de la crearea sa în 2010, aducând numărul persoanelor afectate la 1,2 miliarde, a anunțat luni, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), potrivit Le Figaro. În ediția din 2026 a raportului anual, agenția ONU și centrul de cercetare Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) au identificat cu 51,5 milioane de persoane mai multe care trăiesc în sărăcie „acută” față de anul precedent.

Aceasta este prima creștere înregistrată în șaisprezece ani, potrivit organizațiilor. „Creșterea sărăciei ar trebui să servească drept un semnal de alarmă pentru întreaga lume”, a declarat administratorul PNUD, Alexander De Croo, citat într-un comunicat de presă. „În spatele acestor cifre se află 1,2 miliarde de oameni care se confruntă cu greutăți care creează un cerc vicios: foametea, lipsa accesului la educație și accesul inadecvat la apă curată și electricitate”, a continuat el. Potrivit PNUD și OPHI, mai mult de jumătate dintre cei afectați (51,5%) sunt copii.

Sărăcia extremă continuă să afecteze zonele rurale

Organizațiile indică, însă, că creșterea populației este un factor major în această creștere și că date noi au fost disponibile doar pentru 13 din cele 108 țări acoperite de raport. Deși numărul total de persoane care trăiesc în sărăcie a crescut, raportul prezintă o imagine mixtă. În ultimii 15 ani, 33 de țări și-au înjumătățit proporția populației care trăiește în sărăcie, așa cum este definită de indice. Acestea includ șase țări din Africa Subsahariană. Potrivit PNUD, cel mai rapid progres a fost înregistrat în Asia, în special în China și Vietnam.

Sărăcia extremă continuă să afecteze în mod disproporționat zonele rurale în comparație cu centrele urbane, aproape 83,3% dintre săracii lumii trăind la țară. Ca și în anul precedent, majoritatea celor mai săraci oameni trăiesc în Africa Subsahariană și Asia de Sud, inclusiv în subcontinentul indian, cea mai dens populată regiune de pe Pământ. „Știm că progresul este posibil”, insistă Alexander De Croo. „Țările care au abordat aceste provocări împreună, mai degrabă decât singure, au arătat ce se poate realiza prin acțiuni decisive.” Sărăcia multidimensională cuprinde indicatori precum lipsa locuințelor adecvate, a salubrității, a electricității, a combustibilului pentru gătit, a alimentelor și a accesului la educație.