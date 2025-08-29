Indonezia: Studenții anunță proteste după uciderea brutală a unui motociclist la manifestațiile din Jakarta

Studenții indonezieni au anunțat noi proteste pentru vineri, în fața sediului poliției din Jakarta, după ce un motociclist a fost ucis în timpul violențelor izbucnite la manifestațiile de joi.

Conform Reuters, victima, un șofer de motocicletă dintr-o aplicație de transport, a fost lovită mortal de un vehicul blindat al poliției, incident recunoscut de autorități.

„Ca șef al poliției și în numele întregii unități, îmi exprim cele mai profunde scuze și condoleanțe,” a declarat șeful poliției capitalei, Asep Edi Suheri, într-o conferință de presă.

#BREAKING: A 4×4 Brimob light tactical vehicle of the Indonesian National Police ran over an online motorcycle taxi driver to death while dispersing protesters. The Kapolri apologized and urged Propam to investigate this incident. pic.twitter.com/wzhHCt6AC6 — feovle (@feovle) August 28, 2025

Șapte membri ai echipajului vehiculului implicat au fost arestați, iar ancheta este în desfășurare, a precizat Abdul Karim, responsabil în cadrul poliției pentru securitate și integritate profesională.

Manifestațiile de joi au fost declanșate de nemulțumiri legate de salariile parlamentarilor, finanțarea educației și programul guvernamental pentru mesele școlare.

Protestele au degenerat după ce poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Potrivit presei locale, aproximativ 600 de persoane au fost reținute.