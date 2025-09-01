Infestarea cu viermi devoratori, scăpată de sub control după decenii: Cum se manifesta și care sunt simptomele

Miaza, mai frecventă la animale, dar afectează și oamenii

Cochliomyia hominivorax, cunoscută sub numele de viermele devorator al vitelor sau viermele din Lumea Nouă (după originea sa), „este o muscă ce parazitează animalele cu sânge cald, inclusiv oamenii. Larvele sale se hrănesc cu pielea și țesuturile gazdei, provocând o boală cunoscută sub numele de miază”, explică Consuelo Giménez, cercetătoare la Universitatea din Alcalá de Henares.

Muștele depun ouăle în răni deja existente pe corpul animalelor sau al oamenilor, ori în mucoasele orificiilor corporale, precum nas, gură sau urechi.

„Muștele femele sunt atrase de mirosul degajat de răni, iar pe marginea acestora depun în medie 343 de ouă. Din acestea ies larvele în 12-24 de ore, care încep imediat să se hrănească cu țesutul ‘victimei’”, adaugă Giménez.

Deși miaza este mai frecventă la animale, în special la vite, poate afecta și oamenii.

Experți în parazitologie și sănătate globală au explicat principalele aspecte ale acestei boli, care, dincolo de impactul asupra creșterii animalelor, este „strâns legată de lipsa de igienă și de sărăcie”, subliniază Rodrigo Morchón, profesor de parazitologie la Universitatea din Salamanca, scrie 20minutos.

Simptome

La animale, simptomele includ comportament iritabil sau apatic, pierderea apetitului, scuturarea capului, miros de putrefacție sau prezența larvelor vizibile în răni sau orificii. La oameni, simptomele includ febră, durere în zona afectată, secreții purulente și larve vizibile în rană.

Chiar și în cazurile ușoare, în funcție de zona corpului afectată, pot apărea complicații grave, cum ar fi septicemia, mai ales la puii de animale sau la copii, vârstnici ori persoane bolnave, putând duce chiar la deces.

Cum nu există medicamente pentru tratarea infecției, prevenția, îndepărtarea rapidă a larvelor și curățarea rănii sunt esențiale.

Tratament și mortalitate

„La vite, în zone cu o rată scăzută de infestare, recuperarea și supraviețuirea animalelor sunt de obicei favorabile, dar în situații cu multe cazuri și tratament deficitar, mortalitatea este ridicată, mai ales la animalele nou-născute”, explică cercetătoarea de la Universitatea din Alcalá de Henares.

„Bovinele rezistă destul de bine complicațiilor și, cu un tratament eficient, rănile se vindecă rapid; însă alte specii, precum ovinele, caprinele sau cabalinele, tind să dezvolte complicații secundare”, adaugă ea.

La oameni, odată ce miaza este tratată medical, „este foarte rar ca cineva să moară din această cauză, cu excepția cazurilor în care infestarea este într-o zonă delicată, cum ar fi în apropierea ochiului sau în zona danturii”, detaliază Morchón.

Boala este de raportare obligatorie, atât pentru oameni, cât și pentru animale, conform normelor Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.

Pierderile socio-economice sunt devastatoare în țările afectate

Deși în America de Sud au fost raportate mereu cazuri izolate, în America Centrală (cu excepția unor insule precum Cuba, Haiti și Republica Dominicană) și Statele Unite, miaza a fost ținută sub control până în 2022, când au început să fie raportate primele cazuri în Panama, urmate de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belize și Mexic.

În Panama, unde s-au înregistrat aproape 50.000 de cazuri la vite din 2022, autoritățile au raportat 161 de cazuri la oameni. În 2025, cazurile raportate în America Centrală includ: 166 de persoane în Honduras, 117 în Nicaragua, 69 în Costa Rica, 41 în Mexic, 3 în El Salvador și 1 în Belize.

Pierderile socio-economice sunt devastatoare în țările afectate: numai în Mexic, acestea sunt estimate la 30 de milioane de dolari pe lună, doar din cauza interdicției de export al vitelor vii către Statele Unite.

În afara Americii, viermele devorator a fost identificat doar în Libia. Având în vedere că specia preferă climatele tropicale, că schimburile comerciale de animale între America Centrală și Europa sunt reduse și că măsurile de biosecuritate sunt stricte pe continent, experții consideră improbabil ca această infestare să ajungă în Europa.

În Europa există alte tipuri de miaze, dar acestea sunt în prezent „bine controlate”.