Instanța din Paris a transmis că Sarkozy va executa pedeapsa cu închisoarea chiar dacă face apel

Instanța a precizat că data încarcerării va fi stabilită ulterior, evitând astfel ca Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, să fie umilit prin scoaterea din sala de judecată de către polițiști și trimis direct în închisoare.

Judecătorii l-au găsit vinovat de asociere criminală într-un complot derulat între 2005 și 2007 pentru finanțarea campaniei sale cu fonduri din Libia, în schimbul unor favoruri diplomatice. Totuși, l-au achitat de alte trei acuzații, inclusiv corupție pasivă, finanțare ilegală a campaniei și ascunderea deturnării de fonduri publice.

Instanța i-a găsit, de asemenea, vinovați de asociere criminală pe doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Sarkozy pe timpul mandatului său, foștii miniștri Claude Guéant și Brice Hortefeux, dar i-a achitat la rândul lor de alte acuzații.

La aflarea sentinței, Sarkozy a transmis că va face apel imediat, însă instanța din Franța a precizat că condamnarea va fi executată chiar și în cazul unui apel.