Un judecător federal din SUA a decis marți că Google poate păstra browserul Chrome, însă compania nu mai are voie să încheie contracte exclusive și trebuie să împartă datele legate de căutări.
Instanța SUA: Google poate păstra Chrome, dar va trebui să împartă datele legate de căutări
03 sept. 2025, 06:06, Știri externe

Decizia vine aproape la un an după ce instanța a stabilit că Google deține ilegal un monopol în căutările online. Judecătorul federal Amit Mehta a respins solicitările Departamentului de Justiție de a forța compania să vândă Chrome sau sistemul de operare Android, argumentând că Google nu a folosit aceste active pentru a impune restricții ilegale, potrivit CNBC.

Judecătorul a permis Google să continue plățile către partenerii de distribuție pentru preinstalarea sau promovarea produselor precum Chrome, motorul de căutare și produsele sale GenAI, dar fără contracte exclusive.

Practica folosită de companie, care asigură că motorul de căutare Google rămâne implicit pe browsere și smartphone-uri, va fi oprită în forma sa exclusivă.

Google a anunțat că va contesta decizia, ceea ce ar putea întârzia aplicarea eventualelor sancțiuni. Acțiunile companiei-mamă a Google, Alphabet, au urcat cu 6% în tranzacțiile de după decizie.

Cazul a început în 2020, Departamentul de Justiție acuzând Google că a menținut bariere ridicate pentru competitori, consolidându-și dominația în piața căutărilor online și încălcând un act legislativ.