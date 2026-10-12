Insula exilaților a devenit miracolul verde al Greciei. Cum a scăpat Agios Efstratios de dictatura petrolului în doar 10 luni

Dacă în trecut localnicii depindeau în proporție de 100% de generatoarele masive pe motorină, astăzi vântul și soarele asigură majoritatea necesarului de energie. Conform Euronews, proiectul-pilot numit „Ai Stratis – Insula Verde” a depășit deja toate așteptările inițiale.

De la motorină la vânt: Cum funcționează ecosistemul energetic

Sistemul hibrid implementat pe insulă este complet independent și nu este conectat la rețeaua electrică națională a Greciei. Proiectul a costat 7,23 milioane de euro, fiind finanțat în proporție de 85% prin fondurile europene destinate politicii de coeziune administrată de Directoratul General pentru Energie al UE.

Conform datelor oficiale transmise de operatorul rețelei elene HEDNO, în primăvara acestui an, energia verde a acoperit până la 98% din consumul total în anumite intervale lunare.

Sistemul este format din trei piloni principali coordonați în timp real de un algoritm automat de management:

• O turbină eoliană de 900 kW (înaltă de 77 de metri și amplasată pe cel mai înalt punct geografic).

• Un parc fotovoltaic modern de 225 kW.

• Un sistem industrial de baterii pentru stocare, care eliberează electricitate atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile.

Mai mult, surplusul de energie colectat iarna nu se pierde. Acesta este direcționat către patru rezervoare uriașe de apă, alimentând o rețea de termoficare locală lungă de 4 kilometri care încălzește gratuit casele celor 250 de rezidenți. Datorită acestei tranziții, insula evită eliberarea a peste 1.000 de tone de CO2 în atmosferă în fiecare an.

„Oamenii de aici nu se mai interesează de piețele petrolului”, a spus Dimitrios Kardomateas, directorul Centrului grec pentru Surse Regenerabile de Energie (CRES). Insula nu e conectată la rețeaua națională. Tocmai de aceea, mărimea ei mică a făcut-o ideală pentru un proiect-pilot fără o investiție uriașă.

Cum funcționează

Sistemul combină o turbină eoliană de 900 de kilowați, un parc solar de 225 de kilowați și baterii, toate coordonate în timp real de un sistem automat de management al energiei. Excesul de energie se stochează în baterii, care o eliberează când vântul și soarele nu produc destul. Iarna, surplusul încălzește apa din patru rezervoare cu o capacitate totală de 500 de metri cubi. De acolo, căldura ajunge în case printr-o rețea de termoficare lungă de patru kilometri.

Turbina, înaltă de 77 de metri și grea de aproape 30 de tone, a trebuit transportată și montată pe cel mai înalt punct al insulei. Cea mai mare dificultate a fost însă birocratică: regulile grecești pentru energie nu erau gândite pentru un asemenea sistem.

De la lagăr pentru poeți la destinație eco-turistică

Dincolo de tehnologie, micul petec de pământ situat la sud-vest de Lemnos ascunde o istorie dramatică. Între anii 1920 și 1960, insula a fost utilizată de regimurile politice din Grecia ca loc de exil și detenție pentru disidenți. Printre cei peste 6.000 de deținuți politici care au trecut pe aici se numără legendarul compozitor Mikis Theodorakis și poetul Yiannis Ritsos. În plus, în 1968, un cutremur devastator de 7,1 grade a pus la pământ aproape întregul sat tradițional.

Astăzi, comunitatea s-a reinventat radical. Deși economia locală se bazează încă pe pescuit și creșterea animalelor, insula atrage tot mai mulți turiști interesați de sustenabilitate, plaje vulcanice curate și trasee ecologice. Pentru pasionații de călătorii, autoritățile locale au lansat chiar și o aplicație interactivă de navigare disponibilă pe Google Play , facilitând explorarea eco-sustenabilă a regiunii.

Modelul de succes din Agios Efstratios nu va rămâne izolat. Acesta este deja copiat și adaptat de guvernul elen pe alte insule din Marea Egee, precum Tilos, Ikaria sau Astypalea, transformând Grecia într-un adevărat laborator european al independenței energetice.