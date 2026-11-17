Cercetătorii de la Universitatea din Córdoba, din Spania, au creat o baterie cu vitamina B12, reîncărcabilă, ușoară și mai prietenoasă cu mediul decât bateriile cu litiu folosite astăzi.

Vitamina B12 este folosită de corp pentru producerea globulelor roșii și pentru sistemul nervos. Acum, o echipă din Spania a folosit-o pentru prima dată pentru a crea o baterie cu vitamina B12, scrie Anthropocene Magazine.

Cum funcționează

Bateria este de tip zinc-aer. Ea folosește oxigenul din aer, așa că una dintre substanțele de care are nevoie nu se află în interior, iar bateria e mult mai ușoară. Astfel de baterii pot stoca mai multă energie la aceeași greutate decât cele cu litiu, ceea ce le face potrivite pentru drone sau dispozitive medicale. Cele mici, folosite deja la aparatele auditive, nu se pot însă reîncărca.

Vitamina B12 conține cobalt, esențial pentru reacțiile chimice din baterie. Pentru că vitamina se dizolvă ușor în apă, cercetătorii au fixat-o pe tuburi microscopice de carbon. „Ne-am uitat la proprietățile pe care le găsim în materialele naturale, ca să le folosim în baterii noi”, a explicat Manuel Cano Luna, unul dintre autorii studiului.

250 de încărcări

Bateria a putut fi reîncărcată de până la 250 de ori. Performanța e încă departe de ce ar fi nevoie pentru folosirea în practică, dar cercetătorii spun că asemenea materiale naturale deschid un drum nou pentru bateriile viitorului. Universitatea crede că tehnologia ar putea ajuta, într-o zi, la stocarea surplusului de energie din surse regenerabile.

Echipa mai făcuse baterii cu hemoglobină, proteina din sânge, care funcționau 20-30 de zile.