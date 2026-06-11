Prima pagină » Știri externe » Insula Nauru din Pacific vrea să-și schimbe numele pentru a se desprinde de trecutul colonial

Insula Nauru din Pacific vrea să-și schimbe numele pentru a se desprinde de trecutul colonial

Nauru, cea mai mică țară insulară din lume, ar putea face în curând o mare schimbare: se va redenumi „Naoero”. Schimbarea ar „onora mai fidel moștenirea națiunii noastre, limba și identitatea noastră”, a declarat președintele microstatului din Pacific, David Adeang, într-un discurs adresat parlamentului în ianuarie.
Insula Nauru din Pacific vrea să-și schimbe numele pentru a se desprinde de trecutul colonial
sursa foto: pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
11 iun. 2026, 09:18, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După ce parlamentul din Nauru a adoptat propunerea fără opoziție, insula, cu o populație estimată la 13.000 de locuitori, va vota într-un referendum cu privire la oficializarea schimbării, potrivit The Guardian.

„Naoero”, pronunțat Now-ero, este termenul folosit de nauruani în propria lor limbă. „Nauru”, pronunțat în mod obișnuit Now-roo, a devenit numele oficial al insulei deoarece numele său indigen „nu putea fi pronunțat corect de limbile străine”, a declarat guvernul , adăugând că a fost „schimbat nu din proprie alegere, ci din comoditate”.

Țara insulară îndepărtată – situată la aproximativ 3.000 km nord-est de Australia și cu o suprafață similară cu cea a orașului Westminster din Londra, având 21 km pătrați – are o istorie a schimbărilor de nume.

Mai multe schimbări de nume

În 1798 a fost botezată „Insula Plăcută” când a fost văzută de un navigator britanic, care a fost impresionat de frumusețea sa și de generozitatea locuitorilor săi. După ce Germania a anexat insula în 1888, numele „Nauru” a intrat în registrele oficiale, deși au fost folosite și variantele „Nawodo” și „Navoda Onawero” .

Când Australia a preluat administrația principală a insulei în 1919, sub mandatul Ligii Națiunilor, a păstrat ortografia „Nauru”, care a persistat după independența din 1968. În 2001, Australia a început să folosească insula ca centru de detenție offshore.

Pentru cercetătorii toponimelor indigene, astfel de schimbări nu sunt niciodată doar o chestiune de ortografie. Zoltán Grossman, profesor de geografie și studii despre nativii americani la Evergreen State College din SUA, spune că schimbarea numelor face parte din exercitarea puterii coloniale de mult timp.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
Replica lui Ciprian Ciucu la oferta lui Tomac de a conduce Ministerul Dezvoltării: „Vă mulțumesc pentru încredere, dar…”
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Statul român a „sechestrat birocratic” banii pomicultorilor. Cum i-a lăsat fostul ministru al agriculturii Florin Ionuț Barbu pe fermieri fără 830 de milioane de lei
Libertatea
Cele 4 alimente populare care favorizează demența. Primele două sunt preferatele românilor
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia