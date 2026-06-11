Insula Nauru din Pacific vrea să-și schimbe numele pentru a se desprinde de trecutul colonial

După ce parlamentul din Nauru a adoptat propunerea fără opoziție, insula, cu o populație estimată la 13.000 de locuitori, va vota într-un referendum cu privire la oficializarea schimbării, potrivit The Guardian.

„Naoero”, pronunțat Now-ero, este termenul folosit de nauruani în propria lor limbă. „Nauru”, pronunțat în mod obișnuit Now-roo, a devenit numele oficial al insulei deoarece numele său indigen „nu putea fi pronunțat corect de limbile străine”, a declarat guvernul , adăugând că a fost „schimbat nu din proprie alegere, ci din comoditate”.

Țara insulară îndepărtată – situată la aproximativ 3.000 km nord-est de Australia și cu o suprafață similară cu cea a orașului Westminster din Londra, având 21 km pătrați – are o istorie a schimbărilor de nume.

Mai multe schimbări de nume

În 1798 a fost botezată „Insula Plăcută” când a fost văzută de un navigator britanic, care a fost impresionat de frumusețea sa și de generozitatea locuitorilor săi. După ce Germania a anexat insula în 1888, numele „Nauru” a intrat în registrele oficiale, deși au fost folosite și variantele „Nawodo” și „Navoda Onawero” .

Când Australia a preluat administrația principală a insulei în 1919, sub mandatul Ligii Națiunilor, a păstrat ortografia „Nauru”, care a persistat după independența din 1968. În 2001, Australia a început să folosească insula ca centru de detenție offshore.

Pentru cercetătorii toponimelor indigene, astfel de schimbări nu sunt niciodată doar o chestiune de ortografie. Zoltán Grossman, profesor de geografie și studii despre nativii americani la Evergreen State College din SUA, spune că schimbarea numelor face parte din exercitarea puterii coloniale de mult timp.