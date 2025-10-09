Inteligența artificială de la Microsoft învață medicină de la Harvard

Microsoft și-a propus ca asistentul său medical să ofere explicații clare, bazate pe dovezi științifice, și să devină un instrument de sprijin real pentru utilizatorii care caută informații despre sănătate.

Parteneriatul cu Harvard se desfășoară prin editura Harvard Health, cunoscută de publicul larg pentru articolele sale medicale riguroase. Microsoft va plăti o taxă de licență către Harvard pentru utilizarea acestor materiale.

Copilot devine medic digital

„Ne dorim ca răspunsurile Copilot să fie cât mai apropiate de informațiile pe care utilizatorii le-ar primi de la un medic, nu doar de textul generat de un model de limbaj”, a explicat Dominic King, vicepreședinte pentru sănătate în cadrul Microsoft AI, într-un interviu pentru Wall Street Journal, citat de Reuters.

Noua versiune a asistentului medical al Microsoft, care ar putea fi lansată până la sfârșitul lunii octombrie, va folosi date din surse validate științific, cum ar fi articolele și ghidurile medicale publicate de Harvard. În prezent, Copilot se bazează în mare parte pe modelele create de OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT.

Modele AI cu precizie superioară omului

Parteneriatul cu Școala de Medicină Harvard îi permite companiei Microsoft să-și diversifice sursele de cunoaștere și să-și reducă dependența de OpenAI, consolidându-și poziția în domeniul inteligenței artificiale aplicate în sănătate.

Compania dezvoltă deja propriile modele AI și instrumente capabile să analizeze simptome sau posibile diagnostice cu o acuratețe superioară mediei umane.