Iranul a executat cel puțin 1.000 de persoane de la începutul anului

Acesta este cel mai ridicat număr de la începutul activității organizației, cu sediul în Norvegia, care monitorizează execuțiile din 2008.

La trei luni înainte de sfârșitul anului, bilanțul depășește deja recordul de cel puțin 975 de execuții consemnate în 2024. Doar în ultima săptămână au avut loc cel puțin 64 de execuții, o medie de nouă spânzurări pe zi, potrivit IHR, care precizează că aceste cifre sunt probabil subestimate, din cauza lipsei de transparență a autorităților iraniene.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului acuză în mod repetat Republica Islamică de execuții la un nivel fără precedent în ultimii ani, într-un context marcat de protestele împotriva regimului ayatollahului Ali Khamenei din 2022-2023 și de războiul de 12 zile împotriva Israelului din iunie. Țara a mai traversat valuri de execuții în anii 1980 și 1990, în urma revoluției islamice din 1979 și pe parcursul războiului Iran-Irak.

„În ultimele luni, Republica Islamică a declanșat o campanie de masacre în închisorile iraniene, a cărei amploare, în lipsa unei reacții internaționale serioase, crește de la o zi la alta. Execuțiile arbitrare și generalizate ale deținuților, fără respectarea garanțiilor unei proceduri legale și ale unui proces echitabil, constituie crime împotriva umanității”, a declarat directorul IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, într-un comunicat.