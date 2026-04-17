Iranul neagă că ar fi acceptat transferul de uraniu îmbogățit

Iranul a negat vineri că ar fi fost de acord cu transferul stocului său de uraniu îmbogățit, la o zi după ce Donald Trump a făcut declarații pe această temă, care se află în centrul disputelor dintre Washington și Teheran, potrivit Le Figaro. „Uraniul îmbogățit al Iranului nu va fi transferat nicăieri. Așa cum solul iranian este sacru pentru noi, această chestiune este de mare importanță pentru noi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, la televiziunea de stat.

„Au fost de acord să ne dea înapoi praful nuclear”, a declarat joi președintele SUA, referindu-se la stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, înainte de a afirma vineri că nu mai există „blocaje” în calea ajungerii la un acord. Programul nuclear al Iranului a fost grav afectat în urma războiului de 12 zile din iunie 2025 și a intensei campanii aeriene americano-israeliane din ultimele săptămâni.

Însă Teheranul deține încă o cantitate semnificativă de uraniu puternic îmbogățit la 60%, un nivel apropiat de pragul de 90% necesar pentru fabricarea unei bombe atomice, ca să nu mai vorbim de stocul său de uraniu îmbogățit la 20%, un prag critic care permite o îmbogățire rapidă la 60%, apoi la 90%. Republica Islamică neagă că ar încerca să achiziționeze arme nucleare.

Soarta acestui stoc rămâne incertă, deoarece Teheranul refuză accesul inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la siturile nucleare devastate. Însă, în timp ce discuțiile anterioare s-au concentrat pe problema nucleară, discuțiile actuale vizează în primul rând „încheierea războiului”, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe iranian. „Și, firește, gama subiectelor discutate s-a lărgit”.

Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz

În acest context, Iranul a anunțat vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală pentru comerțul mondial cu hidrocarburi. „Mulțumesc!”, a răspuns imediat președintele american într-o serie de mesaje pe rețeaua sa de socializare Truth, afirmând unilateral că Republica Islamică s-a angajat să „nu mai închidă niciodată” strâmtoarea. De asemenea, el a precizat că blocada americană asupra porturilor iraniene va rămâne „pe deplin în vigoare” până la sfârșitul negocierilor.

„Deschiderea și închiderea Strâmtorii Ormuz nu se decid online; se stabilesc pe teren”, a replicat Esmail Baghai, avertizând asupra unui posibil răspuns iranian la blocada navală, pe care a descris-o drept o „încălcare a armistițiului”. De asemenea, el a subliniat „importanța” ridicării sancțiunilor internaționale care paralizează economia iraniană și a compensării pagubelor suferite în timpul războiului.