Italia cere UE mai multă flexibilitate bugetară pe fondul inflației. „Regulile trebuie adaptate”

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că va ridica problema în cadrul reuniunii miniștrilor de Finanțe din zona euro programată în această săptămână.

Giorgetti susține că autoritățile europene ar trebui să țină cont de evoluția inflației atunci când evaluează eventualele abateri ale statelor membre de la obiectivele bugetare convenite cu Bruxelles-ul.

Italia cere UE flexibilitate bugetară pe fondul inflației

Ministrul italian al Economiei a precizat că Roma nu contestă regulile bugetare europene, dar consideră că acestea trebuie adaptate la situația economică actuală.

„Nu punem sub semnul întrebării regulile bugetare, dar cerem ca regulile să fie adaptate la realitatea de astăzi”, a declarat Giancarlo Giorgetti.

Italia și-a stabilit obiectivele de cheltuieli împreună cu autoritățile europene pornind de la o estimare privind o inflație anuală de 1,8%. Între timp, rata inflației din Italia a accelerat semnificativ, ajungând la 4,1% în septembrie, față de 3,2% în luna precedentă.

Giorgetti consideră că această diferență trebuie luată în calcul atunci când Comisia Europeană analizează situația fiscală a statelor membre.

Italia invocă inflația și costurile energiei în discuțiile cu Bruxelles

În cadrul procedurilor europene privind respectarea obiectivelor de cheltuieli, Comisia Europeană poate lua în considerare factori relevanți care afectează economia unui stat, inclusiv șocuri externe severe.

Ministrul italian al Economiei a argumentat că evoluția prețurilor la energie reprezintă un astfel de factor și poate avea un impact semnificativ asupra economiei Italiei.

„Trebuie să luăm în considerare factorii relevanți care influențează într-un fel mediul actual”, a declarat Giorgetti.

Potrivit estimării prezentate de ministrul italian, povara costurilor cu energia ar putea reduce creșterea economică de anul viitor cu cel puțin 0,2% din PIB.

Roma încearcă astfel să obțină o interpretare mai flexibilă a regulilor europene în cazul în care evoluțiile economice externe afectează capacitatea guvernului de a respecta țintele de cheltuieli stabilite anterior.

Italia pregătește bugetul pentru 2027

Guvernul italian urmează să aprobe săptămâna viitoare proiectul de buget pentru anul 2027, a mai anunțat Giancarlo Giorgetti.

Discuțiile cu miniștrii de Finanțe din zona euro vor avea loc într-un moment în care statele europene încearcă să gestioneze presiunile generate de inflație, costurile energiei și necesitatea de a menține finanțele publice în limitele convenite la nivelul Uniunii Europene.

Pentru Italia, respectarea obiectivelor bugetare reprezintă o problemă importantă, în condițiile în care guvernul trebuie să echilibreze disciplina fiscală cu măsurile necesare pentru susținerea economiei și pentru compensarea efectelor creșterii costurilor.