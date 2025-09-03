Japonia: Pretextul absurd care a convins o femeie să trimită 5.000 de lire unui escroc care se prezenta că e astronaut

Era digitală a schimbat felul în care ne îndrăgostim și, din păcate, felul în care suntem păcăliți. Așa-numitele „romance scams” – escrocherii sentimentale, s-au transformat într-o industrie de manipulare emoțională, unde victimele ajung să piardă nu doar bani, ci și ceva mult mai valoros: încrederea în oameni.

Escrocii se folosesc de identități false sau de povești bine ticluite și tehnici psihologice fine pentru a crea o legătură aparent autentică. Fraudele nu țin cont de vârstă, educație sau statut social, iar ceea ce le face eficiente este dorința umană de conexiune și speranța sinceră că iubirea poate apărea de oriunde, chiar și pe rețelele sociale.

Iluzia iubirii virtuale a luat locul rațiunii

Un caz nou, tragic și absurd în același timp, a avut loc recent în Japonia, unde o femeie de 80 de ani, din insula Hokkaido, a fost păcălită de un individ care pretindea că este astronaut. Cei doi s-au „întâlnit” online, în luna iulie, iar conversațiile s-au transformat rapid într-o relație virtuală aparent romantică.

Potrivit poliției japoneze, citată de Sky News, bărbatul i-a spus femeii că se află „pe o navă spațială, în spațiu” și că este „sub atac și are nevoie urgentă de oxigen”.

Sub pretextul acestui pericol imaginar, victima a fost convinsă să-i trimită în jur de 1 milion de yeni (aproximativ 5.000 de lire sterline). Atât de puternică a fost iluzia iubirii virtuale, încât femeia nu s-a întrebat nici măcar cum ar putea cineva să „cumpere oxigen” în vidul cosmic.

Încrederea, cel mai periculos pariu online

Poliția consideră că este vorba despre o escrocherie clasică de tip sentimental. Victima locuia singură, iar escrocul a profitat de vulnerabilitatea sa emoțională: „Oamenii ar trebui să fie suspicioși dacă cineva cunoscut doar online le cere bani”, au avertizat autoritățile din Hokkaido.

Cazul nu este singular. Potrivit unei investigații Sky News, escrocheriile de acest tip sunt orchestrate din adevărate „fabrici de fraudă” din Asia de Sud-Est, unde mii de oameni sunt instruiți să fure inimi și bani, prin tehnici sofisticate de manipulare.

Un fost escroc a declarat pentru sursa citată că „totul se bazează pe încredere și emoție: odată ce ai câștigat asta, ești deja cu un picior în portofelul victimei”.