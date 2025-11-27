Agenția Spațială Europeană vrea să trimită un astronaut german pe Lună

Agenția Spațială Europeană (ESA) intenționează să trimită un astronaut german pe Lună ca parte a misiunii „Artemis”, a declarat directorul instituției, Josef Aschbacher, în timpul reuniunii ministeriale ESA de la Bremen.

„Am decis ca primii europeni care vor zbura spre Lună să facă parte din programul Artemis. Căutăm un astronaut german pentru această misiune”, a spus Aschbacher.

Deși încă nu se știe cine ar putea fi ales, două nume sunt luate în calcul: astronauții germani Alexander Gerst, 49 de ani, și Matthias Maurer, 55 de ani.

Chiar și așa, misiunea ar putea avea loc abia peste câțiva ani, dacă va fi confirmată.

Programul american Artemis își propune să readucă oamenii pe Lună, scrie DW.

Patru astronauți americani sunt programați să orbiteze satelitul natural al Pământului în prima jumătate a anului 2026, iar misiunea Artemis 3, prevăzută pentru 2027, ar urma să marcheze prima aselenizare cu echipaj uman după mai bine de jumătate de secol.