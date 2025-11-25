Originea corpului Theia și formarea Lunii. Dovezi noi arată că Pământul și Theia au fost vecini în Sistemul Solar timpuriu

Studiul, realizat de oamenii de știință de la Max Planck Institute for Solar System Research și Universitatea din Chicago, schimbă modul în care înțelegem geneza Lunii și evoluția timpurie a Pământului, scrie Science Alert.

Analize isotopice și originea corpului Theia și formarea Lunii

Cercetătorii au analizat probe de pe Pământ, de pe Lună și din diferite tipuri de meteoriți pentru a compara raporturile izotopice ale mai multor elemente. Isotopii acționează precum o „amprentă chimică” a locului în care s-a format un corp ceresc. Concluziile au indicat că, deși Mantaua Pământului și scoarța Lunii sunt aproape identice din punct de vedere chimic, Theia avea un profil diferit, provenind dintr-o zonă și mai apropiată de Soare.

Acest lucru înseamnă că originea Theia și formarea Lunii sunt strâns legate de variațiile din norul molecular care a dat naștere Sistemului Solar. Theia ar fi acumulat materiale specifice regiunilor fierbinți din apropierea Soarelui, ulterior intrând în coliziune cu proto-Pământul într-un impact catastrofal.

Consecințe asupra originii Theia și formării Lunii

Impactul uriaș a topit ambele corpuri, iar materialul ejectat a dus la formarea Lunii. O parte din fierul și molibdenul regăsite astăzi în mantaua Pământului ar fi fost aduse chiar de Theia, după ce nucleul său bogat în metale grele s-a contopit cu nucleul proto-Pământului.

„Pământul și Theia au fost, cel mai probabil, vecini apropiați în Sistemul Solar interior”, afirmă geochimistul Timo Hopp, autorul principal al studiului.

Astăzi, Luna continuă să se îndepărteze de Pământ cu aproximativ 3,8 cm pe an, amintind de impactul primordial care a schimbat pentru totdeauna istoria planetei noastre.