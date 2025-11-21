Theia, astrul care s-a ciocnit cu Pământul acum 4,5 miliarde de ani și a creat Luna, era o planetă vecină cu a noastră

Circumstanțele coliziunii și ceea ce a urmat sunt greu de reconstituit deoarece resturile lui Theia fac acum parte din compoziția Pământului. Totuși, există dovezi că dimensiunea, compoziția și orbita planetei noastre s au modificat ca urmare a acelui impact.

Acum, un studiu publicat în revista Science permite o înțelegere mai clară a intrusului care a schimbat istoria lumii noastre. Cercetători de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar și de la Universitatea din Chicago au analizat urmele izotopice din roci lunare și terestre pentru a identifica “ingredientele” lui Theia și pentru a localiza originea acestuia.

Potrivit acestor concluzii, corpul impactor Theia, o proto planetă de mărimea lui Marte, s a format mai aproape de Soare decât de Pământ, înainte de coliziunea cataclismică. Ciocnirea ar fi avut loc la o sută de milioane de ani după formarea Sistemului Solar, într o perioadă în care acesta era încă tânăr și instabil.

Luna, alcătuită din materiale care aparțineau planetei Theia?

Majoritatea modelelor legate de acest proces sugerează că Luna este alcătuită în mare parte din materiale care aparțineau inițial lui Theia. Dacă acest corp ar fi avut o compoziție izotopică diferită de cea a Pământului, diferența ar fi trebuit să se regăsească și în mostrele lunare.

Diferențele dintre izotopii fierului, variante ale aceluiași element care diferă prin numărul de neutroni din nucleul atomic, pot arăta în ce regiune a Sistemului Solar s a format un corp planetar. În mod obișnuit, valorile sunt mai ridicate în apropierea Soarelui și mai scăzute în zonele periferice.

Totuși, analizele arată că Luna și Pământul sunt aproape identice în compoziția izotopică pentru numeroase elemente. Deși diferite modele au încercat să explice această similitudine, lipsa unor diferențe izotopice clare și incertitudinea asupra proceselor care au produs această apropiere au făcut dificilă stabilirea locului în care s a format inițial Theia.

În acest studiu, Timo Hopp și colegii săi au realizat analize izotopice de mare precizie ale fierului din mostre lunare, roci terestre și meteoriți care reprezintă depozite izotopice provenite din materialul din care s ar fi putut forma Theia și proto Pământul.

Luna ar putea fi mai veche decât credeam

Potrivit analizei, Pământul și Luna au compoziții izotopice ale fierului identice și ambele se încadrează în categoria meteoriților necarbonatici, despre care se crede că reprezintă material format în Sistemul Solar interior.

Integrând aceste rezultate cu date izotopice anterioare pentru alte elemente și realizând calcule de echilibru de masă pentru Theia și proto Pământ, Hopp și colaboratorii săi concluzionează că Theia s a format probabil în Sistemul Solar interior și s a născut chiar mai aproape de Soare decât proto Pământul.

Cel mai convingător scenariu este că majoritatea “ingredientelor” din care s au format Pământul și Theia își au originea în Sistemul Solar interior. Pământul și Theia au fost cu mare probabilitate planete vecine, încheie Hopp.