Jet cu apă clocotită înalt de 12 etaje rupe asfaltul în Sankt Petersburg

O conductă de apă caldă a spart miercuri în Sankt Petersburg, aruncând un jet fierbinte până la etajul 12 - cel mai recent episod dintr-o serie de accidente care arată cât de obosită e infrastructura termică a marilor orașe rusești.
Luiza Moldovan
27 mai 2026, 14:02, Știri externe
Nu e un gheizer și nu e nici efect special – e o conductă sovietică spartă care a transformat o stradă din Sankt Petersburg într-un spectacol de coșmar.

O coloană de apă fierbinte a țâșnit din subteran și a ajuns până la etajul al doisprezecelea al blocurilor din jur, surprinzând trecătorii și inundând zona.

Jet masiv de apă fierbinte

Accidentul s-a produs pe Shlisselburgsky Prospekt nr. 14, în raionul Nevsky, după ce o conductă de apă caldă s-a spart sub presiune.

Imaginile surprinse de martori și publicate pe canalul de Telegram „Nevsky District Live” arată un jet masiv de apă fierbinte năvălind din asfalt ca dintr-un vulcan urban.

Nimeni nu a fost rănit, spun sursele oficiale, însă martori aflați la fața locului au spus că două persoane au fost afectate de incident.

Nu e prima oară când se întâmplă asta

O echipă de specialiști a ajuns rapid la fața locului, secțiunea avariată a fost izolată, iar compania Teploset Sankt-Peterburg a anunțat că locuitorii din clădirile vecine nu vor rămâne fără apă caldă.

Nu e prima dată când Rusia se confruntă cu astfel de incidente spectaculoase.

În aprilie, o fântână similară – cât un bloc de două etaje – a țâșnit pe o stradă din Celiabinsk, inundând apartamente și lăsând 39 de blocuri fără căldură.

S-a întâmplat și la Moscova

O conductă spartă a produs un incident asemănător și la Moscova, în mai.

Infrastructura de termoficare din marile orașe rusești, construită în cea mai mare parte în era sovietică, dă semne tot mai frecvente de uzură.

Spectacolul de pe străzi e impresionant, dar prețul din spatele lui, nu chiar așa.

