Joe Biden lansează critici la adresa lui Trump: „A distrus însăși democrația noastră”

În cadrul unei gale organizate în Omaha de Partidul Democrat din Nebraska, Joe Biden l-a criticat pe Trump pentru acțiunile sale în calitate de președinte, odată ce a revenit la începutul acestui an la Casa Albă.

„Știam că Trump va distruge țara, dar trebuie să recunosc că nu aveam idee că va fi vorba de o distrugere fizică. Trump a distrus nu numai casa poporului, ci și Constituția, statul de drept, însăși democrația noastră”, a spus Biden, referindu-se la demolarea aripii estice a Casei Albe de către Trump pentru a construi o sală de bal de peste 8.000 de metri pătrați, notează CNN.

Criticile lui Biden la adresa lui Trump

Biden s-a adresat direct lui Trump în timpul discursului său, spunând că actualul președinte a făcut țara de rușine cu acțiunile sale.

„Sincer să fiu, te comporți într-un mod care ne face de rușine ca națiune”, a mai spus Biden.

El l-a criticat pe Trump și pentru faptul că a acordat prioritate intereselor aliaților săi bogați în detrimentul cetățenilor americani.

„Dumneavoastră lucrați pentru noi, domnule președinte. Noi nu lucrăm pentru dumneavoastră. Dumneavoastră lucrați pentru noi, nu doar pentru miliardari și milionari”, a mai spus fostul președinte democrat.

Joe Biden are apariții rare în public după ce mandatul său la Casa Albă s-a încheiat și după ce în luna mai s-a aflat că acesta are cancer de prostată.