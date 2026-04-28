Jurnalistul polonez Andrzej Poczobut, simbol al libertății presei din țara lui, a fost eliberat după 4 ani de detenție

Jurnalistul Andrzej Poczobut, corespondent al influentului cotidian polonez Gazeta Wyborcza și laureat al Premiului Saharov acordat de Uniunea Europeană, a fost eliberat din închisoarea din Bielorusia în cadrul unui schimb de prizonieri cu Polonia, au anunțat marți oficiali din ambele țări, preluați de AP.

Schimbul a implicat în total zece prizonieri din mai multe state: trei polonezi și doi moldoveni au fost eliberați de autoritățile belaruse, potrivit trimisului special al administrației Trump pentru Bielorusia, John Coale, care a confirmat operațiunea într-o postare pe platforma X, în care mulțumește inclusiv României pentru implicare:

„Mulțumim Poloniei, Moldovei și României pentru sprijinul lor neprețuit în acest efort, precum și pentru disponibilitatea președintelui Lukașenko de a continua o colaborare constructivă cu Statele Unite.”.

Polonia a trimis la rândul său trei prizonieri în Bielorusia, restul schimbului implicând și alte țări partenere.

Un simbol al rezistenței

Poczobut, figură proeminentă a minorității poloneze din Belarus, fusese arestat în 2021 și condamnat la opt ani de închisoare, într-un dosar catalogat pe scară largă drept motivat politic. Cazul său stârnise critici ferme în toată Europa, iar în semn de recunoaștere a curajului său, Parlamentul European i-a decernat Premiul Saharov — cea mai prestigioasă distincție europeană pentru drepturile omului.

Ministrul polonez de externe, Radek Sikorski, l-a descris pe jurnalist drept un simbol al luptei pentru libertate în Belarus, dar și o dovadă a capacității statului polonez de a nu-și lăsa cetățenii în urmă.

Context diplomatic

Eliberarea lui Poczobut se înscrie într-o serie mai largă de gesturi de deschidere ale Minskului față de Occident, în contextul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump.

În luna martie, liderul autoritar Alexander Lukașenko ordonase deja eliberarea a 250 de prizonieri politici, ca parte a unui acord cu Washingtonul care a condus la ridicarea unor sancțiuni americane.

Bielorusia, aliat apropiat al Rusiei, s-a aflat timp de ani de zile sub presiunea izolării internaționale. Lukașenko conduce cu mână de fier țara de 9,5 milioane de locuitori de peste trei decenii, iar regimul său a fost sancționat în mod repetat de statele occidentale — atât pentru reprimarea drepturilor omului în interior, cât și pentru că a permis Moscovei să folosească teritoriul bielorus ca platformă de lansare a invaziei la scară largă a Ucrainei, în 2022.