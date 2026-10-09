Jurnalistul ucrainean Mihailo Tkaci, a fost eliberat după peste 12 ore de detenție la Viena. Ucraina cere explicații Austriei

Cazul nu este însă încheiat: redacția Ukrainska Pravda susține că nu poate comunica direct cu jurnalistul, iar colegul care îl însoțea ar fi fost rănit și spitalizat, relatează The Kyiv Independent.

Ministerul ucrainean de Externe a anunțat că diplomații săi încearcă să clarifice împrejurările incidentului și situația celor doi jurnaliști.

Eliberat la ora 4 dimineața, după peste 12 ore

Mihailo Tkaci, coordonatorul echipei de investigații a Ukrainska Pravda, a fost eliberat în jurul orei 4:00 în dimineața zilei de 9 octombrie, potrivit redactorului-șef al publicației, Sevhil Musayeva.

Dispozitivele sale de comunicații nu îi fuseseră însă returnate, astfel că redacția nu putea lua legătura direct cu jurnalistul.

Musayeva a precizat că statutul juridic al lui Tkaci și al colegului său, Yaroslav Bondarenko, rămâne neclar și a solicitat autorităților austriece explicații privind motivele și durata reținerii.

Potrivit acesteia, Tkaci a mai fost reținut în trecut în timpul unor deplasări jurnalistice în străinătate, dar asemenea situații ar fi fost clarificate în aproximativ o oră sau o oră și jumătate. De această dată, jurnalistul a fost ținut mai mult de 12 ore.

Colegul jurnalistului ar fi fost rănit și spitalizat

Ukrainska Pravda afirmă că Yaroslav Bondarenko, care îl însoțea pe Tkaci în Austria, a fost rănit în timpul reținerii și a ajuns la spital.

Conform redacției, poliția ar fi început să-l audieze abia în primele ore ale dimineții. Nu este clar, din informațiile disponibile, dacă Bondarenko a fost la rândul său eliberat.

Ministerul de Externe de la Kiev a transmis că încearcă să stabilească situația acestuia și că diplomații și reprezentanții consulari ai Ambasadei Ucrainei în Austria sunt în contact cu autoritățile austriece.

Redacția solicită inclusiv clarificări privind acuzațiile formulate în timpul reținerii celor doi, despre care susține că ridică „întrebări serioase”.

Tkaci se afla la Viena pentru o investigație jurnalistică

Mihailo Tkaci și Yaroslav Bondarenko se aflau în capitala Austriei într-o deplasare editorială. Potrivit Ukrainska Pravda, aceștia încercau să îl localizeze pe fostul procuror general ucrainean Ruslan Kravchenko.

Tkaci este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de investigație din Ucraina, activitatea sa vizând inclusiv cazuri de corupție și spălare de bani care au implicat persoane din cercul de putere de la Kiev.

La sfârșitul lunii septembrie, jurnalistul a primit la Oslo Free Media Award 2026 pentru activitatea sa de investigație desfășurată în timpul războiului.

Nu este prima dată când Tkaci și Bondarenko întâmpină probleme cu autoritățile în timpul documentării unor subiecte. Cei doi au fost reținuți și de autoritățile poloneze, în februarie 2024, în timp ce investigau tranzitul de mărfuri între Polonia, Rusia și Belarus.