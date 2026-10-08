Jurnalistul ucrainean de investigații Mihailo Tkaci, reținut în Austria, în timp ce documenta fuga procurorului general, Ruslan Kravchenko

Publicația consideră că reținerea lui Tkaci este ilegală și cere eliberarea imediată a jurnalistului, precum și explicații oficiale din partea autorităților austriece.

Potrivit Ukrainska Pravda, Tkaci se afla la Viena într-o misiune jurnalistică pentru a-l localiza pe fostul procuror general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, despre care publicația afirmă că a fugit din țară.

Redacția nu a reușit să ia legătura direct cu jurnalistul după reținerea sa, însă acesta a păstrat contactul cu avocatul său.

Redacția consideră că reținerea e ilegală

Situația colegului său, Iaroslav Bondarenko, care participa la aceeași misiune, este deocamdată necunoscută.

„Redacția consideră această reținere ilegală și cere eliberarea imediată a jurnalistului, precum și o explicație oficială pentru acțiunile autorităților austriece”, a transmis redactorul-șef al publicației, Sevgil Musaeva.

Aceasta a precizat că redacția a contactat organizații internaționale pentru protejarea jurnaliștilor și a drepturilor omului, cărora le-a cerut sprijin pentru apărarea drepturilor celor doi reporteri.

Ministerul ucrainean de Externe a intervenit

Diplomația ucraineană a confirmat că a fost informată despre reținerea lui Tkaci și a cerut autorităților austriece să clarifice circumstanțele cazului.

„Ambasada Ucrainei în Austria a solicitat deja părții austriece explicații privind circumstanțele acestei rețineri. Consulul se află deja în contact cu omologii austrieci și a cerut oficial acces la cetățeanul reținut”, a declarat Gheorghi Tîhîi, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe.

Deocamdată, autoritățile austriece nu au oferit public explicații privind motivele reținerii.

Un jurnalist cunoscut pentru anchetele despre corupție

Mihailo Tkaci este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de investigație din Ucraina. Materialele sale au contribuit la dezvăluirea unor cazuri de corupție și de spălare a banilor, inclusiv în cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.

Pe 29 septembrie, jurnalistul a primit la Oslo premiul internațional Free Media Awards 2026, pentru activitatea sa de investigație desfășurată în timpul războiului și pentru perseverența în documentarea unor subiecte sensibile.

Nu este prima dată când Tkaci întâmpină dificultăți în timpul activității profesionale. De-a lungul carierei, jurnalistul a fost agresat în mai multe rânduri.

În februarie 2024, Tkaci și colegul său Iaroslav Bondarenko au fost reținuți de autoritățile poloneze în timp ce investigau transportul de mărfuri între Polonia, Rusia și Belarus.

Cazul actual ridică întrebări cu privire la circumstanțele în care jurnalistul a fost reținut în Austria. Redacția Ukrainska Pravda și diplomația ucraineană așteaptă clarificări oficiale din partea autorităților de la Viena.