Kaja Kallas îi răspunde lui ministrului israelian de Externe, după ce oficialul a amenințat că va întrerupe comunicarea cu UE

Kallas a făcut această declarație în cadrul unei vizite oficiale în Mexic în luna mai, acolo unde s-a întâlnit cu înalți oficiali ai guvernului mexican pentru aprofundarea cooperării dintre UE și America Latină.

„Până în prezent, ea nu a emis nicio negare, clarificare sau răspuns cu privire la această declarație gravă”, se arată într-o postare publicată, joi dimineață, de ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar.

Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel. Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026

„Prin urmare, în calitate de ministru de externe al Statului Israel, nu am altă opțiune decât să întrerup orice contact cu doamna Kallas până când aceasta își va retrage acuzația de crimă rituală pe care a adus-o la adresa singurului stat evreiesc din lume”, a adăugat Sa’ar.

Kallas a precizat că rămâne dedicată unei „relații constructive”

Ca răspuns, Kallas, fost prim-ministru al Estoniei, a declarat că apreciază „dialogul și angajamentul” cu Israelul și că UE rămâne dedicată unei „relații constructive”, însă nu a făcut nicio mențiune cu privire la comentariul referitor la apartheid, detaliu pe care Sa’ar l-a remarcat imediat.

„Chiar și în cuvintele dumneavoastră de aici, evitați să negați sau să condamnați ceea ce vi se atribuie și a fost publicat. Dacă ați spus într-adevăr acele lucruri rușinoase și calomnioase – asumați-vi-le. Dacă nu le-ați spus – negați-le ”, a replicat el ministrul Externelor din Israel.

Dear Gideon, as you know, the EU and Israel have a lot that binds us. I value our dialogue and engagement, and I’m open to continue in that spirit, respectfully and constructively. Dialogue is the foundation of diplomacy, especially when differences arise. The EU is always… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 18, 2026

În postarea sa, Kallas a adăugat că poziția UE este fermă în sensul că soluția celor două state rămâne „singura cale viabilă” către pace în Orientul Mijlociu.

„UE a condamnat așezările israeliene ilegale din Cisiordania, care îngreunează din ce în ce mai mult atingerea acestui obiectiv”, a scris Kallas.

Ce este soluția celor două state?

Soluția celor două state este o propunere de creare a două state suverane și democratice pe teritoriul fostei Palestine, cu Ierusalimul ca capitală a ambelor state.

În septembrie, 142 de țări au votat în favoarea unei soluții cu două state în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite. Printre cele 12 țări care s-au abținut de la vot se află Israel, SUA, Argentina și Ungaria.

Războiul din Gaza a început în urma atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, cât aproximativ 1.200 de civili au fost răniți, dar și alți 250 au fost luați ostatici în Gaza.

Guvernul israelian a răspuns cu o campanie de atacuri aeriene și o invazie terestră a teritoriului, care, după cum susținea guvernul Israelian ar fi avut ca scop eliminarea Hamas. Cu toate acestea, în anii de război care au urmat 73.000 de palestinieni au fost uciși, iar violențele din Cisiordania continuă și în ziua de azi, cu atacuri sporadice asupra populației, dar și controale impuse în vămi sau măsuri de subjugare a palestinienilor.