Katharine, Ducesa de Kent, a murit la vârsta de 92 de ani

Potrivit anunțului făcut vineri, „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță moartea Alteței Sale Regale Ducesa de Kent. Alteța Sa Regală a decedat aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa”, notează Sky News.

Palatul Buckingham a transmis că Regele, Regina și întreaga Familie Regală se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților în doliu, comemorând implicarea ei în organizațiile caritabile și de dragostea pentru muzică și tineri.

Katharine a fost soția Prințului Edward, Ducele de Kent și văr al Regine Elisabeta a II-a. Cei doi s-au căsătorit în 1961 la Catedrala din York și a avut trei copii: George, Lady Helen și Lord Nicholas Windsor.

Figura ei a devenit marcantă la Wimbledon pentru momentul emoționant din 1993, când a consolat-o pe Jana Novotna, învinsă în finala de simplu feminin.