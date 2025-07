Kievul sub bombardament rusesc. Atacul a durat toată noaptea, infrastructură avariată și peste 23 de persoane rănite

Alertele de raid aerian au durat mai mult de opt ore în timpul nopții, cu mai multe valuri de atacuri. Rusia a lansat în total 539 de drone și 11 rachete care au vizat teritoriul ucrainean, au anunțat Forțele aeriene ucrainene.

This war is literally squeezing the blood out of Ukraine. What a heavy, horrible night for the entire country, especially for Kyiv. It’s just a stunning coincidence how the residents of the capital are greeting this morning, right after yesterday’s conversation between Trump and… pic.twitter.com/hjHn685TOB

— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) July 4, 2025