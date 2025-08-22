Prima pagină » Știri externe » Putin vede „lumina de la capătul tunelului” în relaţiile dintre Rusia şi SUA

Putin vede „lumina de la capătul tunelului” în relaţiile dintre Rusia şi SUA

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că există „lumina de la capătul tunelului” în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite ale Americii, exprimându-şi speranţa că întâlnirea recentă cu preşedintele american Donald Trump va contribui la restabilirea dialogului bilateral.
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
22 aug. 2025, 23:13, Știri externe

Vorbind în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, Putin a afirmat că „odată cu sosirea preşedintelui Trump, cred că lumina de la capătul tunelului a apărut în sfârşit. Am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă şi sinceră în Alaska”, făcând referire la summit-ul săptămânii trecute, potrivit Reuters.

„Următorii paşi depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că calităţile de lider ale actualului preşedinte, preşedintele Trump, sunt o garanţie bună că relaţiile vor fi restabilite”, a adăugat liderul de la Kremlin.