Premierul Canadei mizează pe Germania pentru a reduce dependența de SUA

„Există o gamă largă de domenii, de la minerale critice la energie, apărare și securitate, în care ne intensificăm discuțiile cu Germania”, a declarat Carney vineri, potrivit Politico.

El a precizat că va fi însoțit de membri de rang înalt ai Cabinetului, responsabili pentru apărare, comerț și industrie, pentru a întări cooperarea economică și de securitate.

Premierul a spus că agenda comercială a lui Trump nu lasă Canadei altă opțiune decât să își construiască noi alianțe.

„Canada trebuie să privească în alte direcții pentru a-și extinde comerțul, pentru a-și consolida economia și pentru a-și proteja suveranitatea”, a spus premierul la începutul acestui an. „Canada este pregătită să își asume un rol de lider în construirea unei coaliții de țări cu gândire similară”, a adăugat acesta.

Germania, piață prioritară pentru Canada

În acest sens, guvernul lui Carney a demarat o ofensivă diplomatică intensă în Europa.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, îl va primi pe Carney marți la Berlin.

Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, urmează să se întâlnească cu omologul său german, Boris Pistorius.

Ministrul Resurselor Naturale, Tim Hodgson, va avea întâlniri la Berlin cu directori executivi din domeniul energiei, industriei și apărării.

Germania este „una dintre piețele prioritare” din UE, fiind cea mai mare economie a continentului, a declarat un oficial guvernamental, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Germania este interesată de mineralele rare ale Canadei. În același timp, are nevoie să-și dezvolte industria militară pentru a atinge noua țintă NATO de 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, a adăugat oficialul. Germania încă încearcă să reducă dependența de gazul rusesc.

Hodgson va urmări și punerea în aplicare a Alianței pentru Hidrogen dintre Canada și Germania, semnată în 2022, care are ca obiectiv începerea livrărilor peste Atlantic chiar în acest an. „Am lucrat strâns cu ei în ultimii ani la un coridor transatlantic de hidrogen”, a spus oficialul, fără a da mai multe detalii.

Germania vrea, de asemenea, să își asigure noi surse de minerale critice pentru a contracara dominația chineză.

Carney a declarat că așteaptă cu interes discuțiile cu Merz, după ce l-a găzduit anul acesta la summitul G7 din Alberta, urmărind să dezvolte acordul comercial mai amplu dintre Canada și Uniunea Europeană.