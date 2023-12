Kim Jong Un a ordonat armatei să accelereze pregătirile de război

Vorbind despre direcţiile politice pentru noul an la o reuniune cheie a partidului de guvernământ al ţării, care a avut loc miercuri, Kim a mai spus că Pyongyangul va extinde cooperarea strategică cu ţările "independente anti-imperialiste", a relatat agenţia de ştiri KCNA.

"El (Kim) a stabilit sarcinile militante pentru Armata Populară şi sectoarele industriei de muniţii, armelor nucleare şi apărării civile pentru a accelera în continuare pregătirile de război", a precizat KCNA.

Coreea de Nord şi-a extins legăturile cu Rusia, printre altele, în condiţiile în care Washingtonul acuză Pyongyangul că furnizează echipamente militare Moscovei pentru a fi folosite în războiul cu Ucraina, în timp ce Rusia oferă sprijin tehnic pentru a ajuta Nordul să îşi dezvolte capacităţile militare.

Kim a prezentat, de asemenea, obiectivele economice pentru noul an în timpul întâlnirii, numindu-l un "an decisiv" pentru realizarea planului de dezvoltare pe cinci ani al ţării, potrivit raportului.

Nordul a suferit penurii alimentare grave în ultimele decenii. Producţia agricolă a Coreei de Nord a fost estimată să fi crescut de la an la an în 2023, datorită condiţiilor meteorologice favorabile. Dar un oficial de la Seul a declarat că această cantitate este încă mult sub ceea ce este necesar pentru a rezolva problema penuriei cronice de alimente din ţară.