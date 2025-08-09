Prima pagină » Știri externe » Semn al detensionării? Coreea de Nord începe să demonteze difuzoarele de la granița cu Sudul

Semn al detensionării? Coreea de Nord începe să demonteze difuzoarele de la granița cu Sudul

Coreea de Sud a anunțat sâmbătă că Phenianul a început să demonteze difuzoarele de propagandă de la graniță, în încercarea de a reduce tensiunile din peninsulă.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Unsplash
Diana Nunuț
09 aug. 2025, 16:28, Știri externe

Armata Coreei de Sud a declarat sâmbătă că a observat trupele nord-coreene demontând unele difuzoare de propagandă din anumite zone de la granița cu Sudul, notează Deutsche Welle.

„Armata sud-coreeană a detectat trupele nord-coreene demontând difuzoarele de propagandă în unele părți de-a lungul liniei frontului începând de azi dimineață”, a declarat Statul Major Interarme din Coreea de Sud într-un comunicat.

„Rămâne de confirmat dacă dispozitivele au fost îndepărtate în toate regiunile, iar armata va continua să monitorizeze activitățile conexe”, se mai menționează în comunicat.

Coreea de Sud a făcut primul pas

Această mișcare a Coreei de Nord vine după ce autoritățile din Coreea de Sud au adoptat o măsură similară recent, în încercarea de a reduce tensiunile dintre cele două țări.

Decizia luată de Phenian este una dintre primele măsuri reciproce de când Lee Jae Myung a preluat funcția de președinte al Coreei de Sud în iunie și de la începerea eforturilor de reluare a negocierilor cu Nordul.

Difuzoarele erau folosite de Coreea de Sud pentru a difuza muzică K-pop și știri peste graniță, în timp ce dispozitivele de la Phenian emiteau zgomote deranjante.

Cele două țări se află într-o stare tensionată, deoarece Războiul din Coreea din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu. Campaniile transfrontaliere cu difuzoare au fost utilizate în mod repetat de-a lungul anilor.