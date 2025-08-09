Semn al detensionării? Coreea de Nord începe să demonteze difuzoarele de la granița cu Sudul

Armata Coreei de Sud a declarat sâmbătă că a observat trupele nord-coreene demontând unele difuzoare de propagandă din anumite zone de la granița cu Sudul, notează Deutsche Welle.

„Armata sud-coreeană a detectat trupele nord-coreene demontând difuzoarele de propagandă în unele părți de-a lungul liniei frontului începând de azi dimineață”, a declarat Statul Major Interarme din Coreea de Sud într-un comunicat.

„Rămâne de confirmat dacă dispozitivele au fost îndepărtate în toate regiunile, iar armata va continua să monitorizeze activitățile conexe”, se mai menționează în comunicat.

Coreea de Sud a făcut primul pas

Această mișcare a Coreei de Nord vine după ce autoritățile din Coreea de Sud au adoptat o măsură similară recent, în încercarea de a reduce tensiunile dintre cele două țări.

Decizia luată de Phenian este una dintre primele măsuri reciproce de când Lee Jae Myung a preluat funcția de președinte al Coreei de Sud în iunie și de la începerea eforturilor de reluare a negocierilor cu Nordul.

Difuzoarele erau folosite de Coreea de Sud pentru a difuza muzică K-pop și știri peste graniță, în timp ce dispozitivele de la Phenian emiteau zgomote deranjante.

Cele două țări se află într-o stare tensionată, deoarece Războiul din Coreea din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu. Campaniile transfrontaliere cu difuzoare au fost utilizate în mod repetat de-a lungul anilor.