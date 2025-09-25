Statele Unite sancționează o rețea care genera venituri pentru programul de arme al Coreei de Nord

Potrivit autorităților americane, sancțiunile vizează cinci persoane și mai multe entități. Pe listă se numără reprezentanți ai agențiilor guvernamentale nord-coreene esențiale pentru finanțarea programelor de arme și balistice. Printre companii se numără Corporația Comercială pentru Dezvoltarea Minieră din Coreea (KOMID) și Biroul General de Recunoaștere (RGB).

John Hurley, subsecretar pentru Terorism și Informații Financiare la Trezoreria SUA, a afirmat: „Programele de armament ilegale ale Coreei de Nord reprezintă o amenințare directă pentru America și aliații noștri. La Trezorerie, vom continua să demantelăm rețelele financiare care le susțin”.

KOMID și RGB ar avea birouri și reprezentanți în mai multe țări, folosind companii-paravan care trimit câștigurile guvernului de la Phenian.

Sancțiunile includ și o rețea care facilitează tranzacții de arme între KOMID și guvernul militar din Myanmar.