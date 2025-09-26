Prima pagină » Știri externe » Coreea de Sud și Japonia consolidează parteneriatul internațional. Ishiba, vizită oficială în Coreea de Sud

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung se va întâlni săptămâna viitoare cu premierul japonez Shigeru Ishiba în orașul Busan, în cadrul unei vizite de două zile a acestuia în Coreea de Sud, potrivit Yonhap.
Coreea de Sud și Japonia consolidează parteneriatul internațional. Ishiba, vizită oficială în Coreea de Sud
Sursă foto: Hepta
„Prin intermediul întâlnirii lor, liderii Coreei de Sud și Japoniei vor consolida în continuare bazele unei cooperări orientate spre viitor între cele două țări”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a președinției, Kang Yu Jung, vineri.

Pe agenda discuțiilor se află consolidarea coordonării între Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia în vederea menținerii securității regionale.

Întâlnirea va fi prima vizită a lui Ishiba în Coreea de Sud de la preluarea funcției în octombrie anul trecut și marchează prima vizită a unui prim-ministru japonez într-un oraș sud-coreean în afara Seulului în ultimii 21 de ani.

Această vizită va fi ultima a lui Ishiba în Coreea de Sud în calitate de prim-ministru, după ce și-a exprimat intenția de a demisiona la începutul acestei luni.