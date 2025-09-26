Coreea de Sud și Japonia consolidează parteneriatul internațional. Ishiba, vizită oficială în Coreea de Sud

„Prin intermediul întâlnirii lor, liderii Coreei de Sud și Japoniei vor consolida în continuare bazele unei cooperări orientate spre viitor între cele două țări”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a președinției, Kang Yu Jung, vineri.

Pe agenda discuțiilor se află consolidarea coordonării între Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia în vederea menținerii securității regionale.

Întâlnirea va fi prima vizită a lui Ishiba în Coreea de Sud de la preluarea funcției în octombrie anul trecut și marchează prima vizită a unui prim-ministru japonez într-un oraș sud-coreean în afara Seulului în ultimii 21 de ani.

Această vizită va fi ultima a lui Ishiba în Coreea de Sud în calitate de prim-ministru, după ce și-a exprimat intenția de a demisiona la începutul acestei luni.