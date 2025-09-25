Coreea de Nord deține până la 2 tone de uraniu puternic îmbogățit, consideră Seul

„Agențiile de informații estimează că stocul de uraniu puternic îmbogățit al Phenianului – cu o puritate de peste 90% – se ridică la 2.000 de kilograme”, a declarat reporterilor ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, conform AFP.

„Chiar și în acest moment, centrifugele de uraniu ale Coreei de Nord funcționează în patru locații”, a adăugat el.

Uraniul înalt îmbogățit (High Enriched Uranium – HEU) desemnează o formă de uraniu unde prezența izotopului U-235, capabil de fisiune nucleară, este semnificativ crescută în comparație cu uraniul natural. Datorită potențialului său de a fi utilizat în fabricarea armelor nucleare, HEU reprezintă o substanță de maximă importanță din perspectiva securității internaționale.

Recenta vizită a lui Kim Jong Un la instalațiile de îmbogățire a uraniului, dar și o directivă privind creșterea numărului de centrifuge pentru o producție mai mare de material de calitate militară, semnalează o extindere activă a capacităților regimului peste nivelurile actuale. Este de reținut accentul pus pe uraniul puternic îmbogățit (HEU) în detrimentul plutoniului, influențat probabil de ușurința producției clandestine și de randamentele mai mari.

Comunitatea internațională, în special Statele Unite, Coreea de Sud și agențiile ONU, urmărește cu îngrijorare aceste evoluții. Deținerea și fabricarea de uraniu puternic îmbogățit (HEU) ar putea constitui o încălcare a numeroase rezoluții ale Consiliului de Securitate.

Există posibilitatea unei escaladări a tensiunilor, care s-ar putea manifesta prin sancțiuni mai severe, o prezență militară sporită în regiune sau chiar acțiuni diplomatice și militare preventive.