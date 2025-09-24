O profeție virală de pe TikTok s-a dovedit falsă: sfârșitul lumii nu a venit

Predicția venea de la un bărbat din Africa de Sud care a susținut, într-un videoclip publicat pe YouTube, că Dumnezeu i-a arătat că „Iisus se va întoarce pe 23 și 24 septembrie 2025 pentru a-și lua adevărații credincioși”.

Deși clipul său a fost publicat în urmă cu câteva luni, el a devenit viral abia recent, alimentând isteria colectivă pe TikTok.

Potrivit Associated Press, rețelele sociale au fost inundate sămbătă și duminică de postări alarmiste, ironice sau pur și simplu confuze, pe tema „sfârșitului lumii”. Unii utilizatori s-au întrebat dacă este cazul să-și ia „adio” de la cei dragi, în timp ce alții au glumit despre planurile lor pentru „ultima zi pe Pământ”.

Sfârșitul lumii, între frică și nevoia de sens

Chiar dacă trăim într-o eră a științei, a inteligenței artificiale și a telescopelor care pot vedea la miliarde de ani-lumină distanță, mulți oameni continuă să caute semnele sfârșitului lumii în viziuni mistice și interpretări biblice.

„Există milioane de creștini care cred în profeții moderne și consumă conținut bazat pe astfel de idei”, a precizat cercetătorul Matthew Taylor pentru AP News.

Potrivit experților, aceste idei continuă să prindă rădăcini, iar motivul ține mai puțin de logică și mai mult de emoție, teamă și nevoia umană de sens. Într-o lume marcată de războaie, pandemii și instabilitate socială, o profeție clară, chiar și apocaliptică, oferă un sentiment de ordine într-un haos aparent imposibil de controlat: „Predicțiile apocaliptice apar adesea în perioade traumatice”, explică Kim Haines-Eitzen, profesor la Universitatea Cornell.

Apocalipse ratate

Nu e prima dată când sfârșitul lumii „întârzie”. Istoria recentă este presărată cu multe exemple de predicții eșuate despre sfârșitul lumii, unele rostite cu pasiune sinceră, altele promovate cu o infrastructură mediatică uriașă, precum Tik-Tok.

În 2011, predicatorul american Harold Camping a anunțat cu siguranță că lumea se va sfârși va avea loc pe 21 mai. Campania sa a fost atât de amplă, încât panouri publicitare cu avertismente apocaliptice au apărut în zeci de orașe din lume. Când nimic nu s-a întâmplat, a urmat… tăcerea.

Mai înainte, 1844, un fermier și interpret biblic, numit William Miller, a convins zeci de mii de americani că revenirea lui Hristos va avea loc pe 22 octombrie. Sute de credincioși s-au adunat în locuri special desemnate pentru „întâmpinarea Domnului”, unii pe câmpuri, alții în biserici sau în aer liber, convinși că trăiesc ultimele ore înaintea revenirii lui Hristos. Mulți dintre ei și-au vândut bunurile și au renunțat la tot, așteptând momentul ridicării la cer.

Ziua a fost numită mai târziu „Marea dezamăgire” și a dus la formarea unor mișcări religioase noi, precum Adventismul.

Lumea merge mai departe

Nici în vremuri mai apropiate nu am scăpat de astfel de previziuni. În 1992, un grup evanghelic din Coreea de Sud a anunțat cu maximă convingere că Iisus se va întoarce pe 28 octombrie. Zeci de mii de oameni au renunțat la viața obișnuită, au făcut provizii sau s-au izolat, convinși că sfârșitul lumii era iminent. Dar, la fel ca în cazurile anterioare, ziua a trecut liniștit.

Astfel de profeții vin și trec, dar realitatea rămâne neclintită, iar lumea, în ciuda tuturor avertismentelor, merge mai departe. Față de tot ce nu putem controla, un lucru stă sigur în puterea noastră: ce facem cu timpul pe care îl avem.