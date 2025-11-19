Tensiuni diplomatice. SUA avertizează Africa de Sud să nu emită o declarație comună la summitul G20

Confruntarea diplomatică dintre SUA și Africa de Sud este cu atât mai delicată cu cât este pentru prima dată când continentul african găzduiește un summit G20, iar președintele sud-african Cyril Ramaphosa urmează să îi predea ștafeta lui Donald Trump la finalul acestui an.

Tensiunile dintre cei doi lideri au atins punctul culminant la o întâlnire în Biroul Oval, în luna mai, când Ramaphosa a fost nevoit să suporte o mustrare în fața camerelor. Trump a amplificat disputa anunțând că nu va participa la summit și a mers mai departe cu un boicot total al reuniunii.

Statele Unite resping agenda Africii de Sud la G20

Statele Unite se opun deschis președinției sud-africane a G20, pe fondul acuzațiilor formulate de Donald Trump potrivit cărora Pretoria ar comite un genocid împotriva albilor afrikaans. afirmații pe care Africa de Sud le respinge ca fiind false.

„Absența Washingtonului anulează rolul său în ceea ce privește concluziile G20”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului sud-african de Externe, Chrispin Phiri.

„Nu putem permite ca presiunea exercitată de un actor absent să devină o tactică viabilă. Este o rețetă pentru paralizie instituțională și destrămarea acțiunii colective”, a adăugat acesta.

Washingtonul amenință că va bloca o declarație comună

Washingtonul a precizat că va bloca orice rezultat prezentat ca poziție adoptată prin consens la nivelul G20, deoarece prioritățile Africii de Sud „contravin punctelor de vedere ale politicii SUA”, potrivit documentului.

„Statele Unite se opun emiterii oricărui document final al summitului G20 care să fie prezentat drept o poziție consensuală a G20, fără acordul SUA”, se arată în text.

Aproximativ 15 șefi de stat sunt așteptați în Johannesburg în weekend, inclusiv liderii din Brazilia, India și Turcia. De asemenea, mai mulți președinți sau premieri europeni vor participa, precum și premierul Japoniei, Sanae Takaichi.

Președintele Chinei, Xi Jinping, nu va participa și îl trimite în locul său pe premierul Li Qiang.

Pe fondul tensiunilor crescânde dintre Pretoria și Washington, administrația Trump a impus tarife vamale de 30% asupra exporturilor sud-africane.