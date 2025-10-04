Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone asupra unei rafinării din Rusia: explozii și incendiu la Kirishi, în regiunea Leningrad

Atac cu drone asupra unei rafinării din Rusia: explozii și incendiu la Kirishi, în regiunea Leningrad

O rafinărie de petrol din Kirishi, regiunea Leningrad, a fost lovită de drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, declanșând un incendiu puternic stins ulterior, au anunțat autoritățile ruse, care susțin că șapte drone au fost doborâte deasupra orașului, potrivit Kyiv Independent.
Atac cu drone asupra unei rafinării din Rusia: explozii și incendiu la Kirishi, în regiunea Leningrad
Gabriel Pecheanu
04 oct. 2025, 07:55, Știri externe

O rafinărie de petrol din orașul Kirishi, regiunea Leningrad, a fost lovită de drone în noaptea de 4 octombrie, provocând un incendiu puternic care a fost ulterior stins, potrivit autorităților locale și presei ruse.

Martorii au relatat că au văzut flăcări și explozii în zona industrială, iar guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenko, a confirmat atacul. El a declarat că forțele de apărare aeriană au doborât șapte drone, iar incendiul a fost lichidat.

Imagini și înregistrări video publicate de canalul independent Astra arată o explozie uriașă și flăcări ridicându-se din rafinărie.

Rafinăria din Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, situată la peste 800 km de granița cu Ucraina, a mai fost ținta unor atacuri similare în martie și septembrie 2024 și martie 2025. Armata ucraineană și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile anterioare, însă nu a comentat până acum acest incident.

Atacul vine la o zi după ce drone ucrainene au vizat o uzină chimică din regiunea Perm, întrerupând temporar producția unuia dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din Rusia. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și industriei militare ruse, pe care le consideră ținte legitime ce sprijină războiul dus de Moscova.