Atac cu drone asupra unei rafinării din Rusia: explozii și incendiu la Kirishi, în regiunea Leningrad

O rafinărie de petrol din orașul Kirishi, regiunea Leningrad, a fost lovită de drone în noaptea de 4 octombrie, provocând un incendiu puternic care a fost ulterior stins, potrivit autorităților locale și presei ruse.

Martorii au relatat că au văzut flăcări și explozii în zona industrială, iar guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenko, a confirmat atacul. El a declarat că forțele de apărare aeriană au doborât șapte drone, iar incendiul a fost lichidat.

Imagini și înregistrări video publicate de canalul independent Astra arată o explozie uriașă și flăcări ridicându-se din rafinărie.

Rafinăria din Kirishi, una dintre cele mai mari din Rusia, situată la peste 800 km de granița cu Ucraina, a mai fost ținta unor atacuri similare în martie și septembrie 2024 și martie 2025. Armata ucraineană și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile anterioare, însă nu a comentat până acum acest incident.

Atacul vine la o zi după ce drone ucrainene au vizat o uzină chimică din regiunea Perm, întrerupând temporar producția unuia dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din Rusia. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și industriei militare ruse, pe care le consideră ținte legitime ce sprijină războiul dus de Moscova.