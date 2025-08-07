Haiti intră într-o nouă etapă de conducere pe fondul violenţelor armate

Conform AP, Haiti se pregăteşte pentru o tranziţie politică tensionată, în contextul în care Laurent Saint-Cyr, reprezentant al sectorului privat, urmează să fie învestit în funcţia de preşedinte al Consiliului prezidenţial de tranziţie.

Este pentru prima dată când cele două ramuri executive ale statului sunt conduse de reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Însă schimbarea are loc pe fondul unei crize profunde de securitate.

La doar câteva ore înainte de ceremonia de învestire, liderul celei mai puternice federaţii de bande din Haiti, Jimmy Chérizier, cunoscut ca „Barbecue”, a cerut public, printr-un mesaj video, răsturnarea guvernului şi sprijinul populaţiei în ceea ce a numit „bătălia pentru eliberarea ţării”.

Înarmat şi purtând o vestă antiglonţ, Barbecue a cerut acces liber prin mai multe cartiere ale capitalei pentru a ajunge la sediul Consiliului.

În zorii zilei, în Port-au-Prince s-au auzit focuri de armă, iar străzile au rămas aproape pustii, pe fondul temerilor legate de o ofensivă a grupurilor armate.

Laurent Saint-Cyr, fost preşedinte al Camerei Americane de Comerţ din Haiti şi al Camerei de Comerţ şi Industrie, va colabora cu premierul Alix Didier Fils-Aimé, şi el provenit din mediul privat.

Cei doi se află în centrul unei tranziţii controversate, în condiţiile în care mulţi haitieni acuză elita economică de susţinerea financiară şi logistică a bandelor înarmate.

Pe fondul tensiunilor, au fost raportate mai multe incidente violente.

În zona Kenscoff, forţele de ordine sprijinite de ONU au pierdut două vehicule blindate într- o operaţiune de patrulare, iar în social media au apărut imagini cu bandiţi jubilând în jurul unuia dintre vehicule, ulterior incendiat.

Tot în Kenscoff, bandele au răpit recent opt persoane dintr-un orfelinat, printre care un misionar irlandez şi un copil de trei ani, care rămân dispăruţi.