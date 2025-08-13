Putin pare gata să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de discuțiile cu Trump

Doi cercetători – Jeffrey Lewis, de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California, și Decker Eveleth, de la organizația de cercetare și analiză CNA – evaluează, pe baza imaginilor din satelit, că Moscova pare pregătită să testeze o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, notează Reuters.

Aceste dezvăluiri vin cu două zile înainte ca președintele rus Vladimir Putin și cel american Donald Trump să se întâlnească în Alaska pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Cei doi cercetători au ajuns la această concluzie după ce au studiat imaginile rețelei de sateliți Planetlab din ultimele săptămâni, cu poligonul de testare Pankovo din arhipelagul Novaia Zemla, în Marea Barents.

Activitate intensă la poligonul de testare Pankovo

Fotografiile arată atât o activitate intensă la acel poligon, cât și o creștere a personalului, a echipamentelor, a navelor și a aeronavelor asociate cu testele anterioare ale rachetei 9M730 Burevestnik.

„Putem vedea toată activitatea de la locul de testare, care constă atât în cantități uriașe de provizii care sosesc pentru a sprijini operațiunile, cât și în mișcări la locul de lansare a rachetei”, a spus Lewis, care a înaintat scenariul ca un test al acestei rachete să aibă loc chiar în această săptămână.

Putin a declarat că arma este „invincibilă” pentru sistemele actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

Cercetătorii și experții au afirmat că testul rachetei ar fi fost programat cu mult înainte de anunțul privind summitul Trump-Putin din Alaska.