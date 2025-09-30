Kremlinul speră că planul de pace al lui Trump pentru Gaza va fi pus în aplicare

Trump a obținut luni sprijinul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru o propunere de pace sponsorizată de SUA pentru a pune capăt unui război de aproape doi ani în Gaza, dar au apărut întrebări cu privire la acceptarea planului de către Hamas.

Într-o convorbire telefonică cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Rusia susține și salută întotdeauna orice eforturi ale lui Trump menite să pună capăt tragediei care se desfășoară în prezent”.

El a adăugat: „Și, desigur, dorim ca acest plan să fie pus în aplicare și să contribuie la încheierea pașnică a evenimentelor din Orientul Mijlociu”.

Rusia a criticat operațiunile militare ale Israelului în Gaza din ultimii doi ani, pe fondul unei alianțe tot mai strânse între Moscova și rivalul de moarte al Israelului, Iranul.

Moscova susține de mult timp că soluția cu două state este singura modalitate de a rezolva conflictul din Orientul Mijlociu.