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La zece ani după scandalurile dezvăluite de „Panama Papers”, UE a eliminat Panama de pe lista neagră a paradisurilor fiscale

Uniunea Europeană a eliminat Panama de pe lista paradisurilor fiscale, recompensând reformele întreprinse de țară pentru a se conforma standardelor internaționale de transparență.
La zece ani după scandalurile dezvăluite de „Panama Papers”, UE a eliminat Panama de pe lista neagră a paradisurilor fiscale
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
09 oct. 2026, 14:56, Știri externe
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Uniunea Europeană a anunțat vineri că a eliminat Panama și Vietnam de pe lista paradisurilor fiscale, având în vedere progresele înregistrate de aceste două țări, potrivit Le Figaro. „Această actualizare reflectă o tendință pozitivă în conformitate cu standardele internaționale de bună guvernanță fiscală”, au declarat cele 27 de state membre într-un comunicat. Decizia a fost luată de miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene în cadrul unei reuniuni la Luxemburg.

Panama se afla pe această listă neagră a UE din 2020, iar Vietnam din februarie 2026. Instrumentul, destinat combaterii evaziunii fiscale de către multinaționale și persoane înstărite, a fost creat în decembrie 2017 în urma mai multor scandaluri dezvăluite de „Panama Papers” și „LuxLeaks”. Sancțiunile împotriva țărilor de pe lista neagră pot include înghețarea fondurilor UE.

Această listă de paradisuri fiscale din întreaga lume include acum opt țări sau teritorii: Samoa Americană, teritoriul britanic Anguilla, insula americană Guam, Palau, Rusia, Insulele Turks și Caicos, Insulele Virgine Americane și Vanuatu. Aceste țări sau teritorii „nu respectă standardele fiscale internaționale convenite sau nu își îndeplinesc angajamentele privind o bună guvernanță fiscală într-un termen specificat”, potrivit UE. Această listă de paradisuri fiscale este actualizată de două ori pe an.

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