Laburiștii rezistă valului populist și câștigă alegerile în Norvegia

Partidul Laburist din Norvegia a reușit să își asigure un al doilea mandat la conducerea țării, după ce blocul de centru-stânga a câștigat la limită alegerile generale desfășurate luni. Cu 87 din cele 169 de locuri din parlament, coaliția condusă de premierul Jonas Gahr Støre a depășit opoziția de dreapta, care a obținut 82 de mandate, într-un scrutin marcat de tensiuni sociale și teme economice majore.

„Rezultatul arată că este posibil ca social-democrații să câștige alegeri chiar și atunci când forțele de dreapta sunt în ascensiune în Europa”, a declarat premierul norvegian în fața susținătorilor laburiști adunați la Oslo, citat de Politico.

Rezultat istoric pentru dreapta populistă

Surprinzător, Partidul Progresist, o formațiune populistă de dreapta, și-a dublat scorul din alegerile anterioare, ajungând la aproximativ 24% din voturi. Acest rezultat istoric a propulsat formațiunea pe locul doi în parlament, devansând Partidul Conservator, care a suferit una dintre cele mai grave înfrângeri din ultimele decenii. Lidera conservatorilor, Erna Solberg, a recunoscut eșecul și și-a asumat responsabilitatea pentru rezultat.

Campania electorală a fost dominată de dezbateri legate de costul vieții, taxele pe avere și viitorul fondului suveran al Norvegiei, în valoare de 2.000 de miliarde de dolari, dar și de politica externă în contextul războaielor din Ucraina și Gaza.

„Efectul Stoltenback” a relansat laburiștii

Un rol important în redresarea laburiștilor în sondaje l-a avut revenirea fostului secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, care a devenit ministru de finanțe în februarie. Așa-numitul „efect Stoltenback” a generat o creștere de 10 puncte procentuale în sprijinul pentru Partidul Laburist, la doar câteva zile după numirea sa.

Jonas Gahr Støre se află la conducerea Norvegiei din 2021, în fruntea unui guvern de coaliție minoritară de centru-stânga, iar noul mandat îi consolidează poziția într-un climat politic european tot mai polarizat.